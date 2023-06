Una coyuntura electoral polarizada entre la misión de defender derechos y el plan de los sectores que desde siempre conspiran para erradicarlos. Sobre ese escenario, Víctor Santa María, titular de Grupo Octubre, a cargo de Página/12 entre otros medios, llegó a Rosario para presentar Evita, esa mujer, el libro que escribió junto con María Seoane, y expresar apoyo a la precandidatura de Roberto Sukerman como intendente.

Porque fue en la sede de campaña del ex concejal peronista donde el jueves se trazó este análisis de intereses contrapuestos que vuelven a jugarse en este turno electoral.

Al punto de que Sukerman ponderó la acción política del Grupo Octubre, evocó la creación de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, y la celebración el año pasado del 50° aniversario por la vuelta de Perón. Por eso le advirtió al autor: "Si recuperamos Rosario para el peronismo, entonces vamos a insistir para que hagas acá algo de todo aquello que hacés en Buenos Aires", chanceó.

"Desde el Grupo Octubre queremos ser parte de esta construcción colectiva. Porque Grupo Octubre es un espacio de construcción política, con muchos de nosotros identificados con el peronismo, y otros que no pero cercanos a una misma manera de concebir el mundo. Nuestros medios de comunicación no serían posible en una Argentina sin democracia o sin derechos humanos. Esas son nuestras banderas", planteó Santa María.

En el auditorio se contaban varios nombres que tallan en las candidaturas de esta elección primaria del frente Juntos Avancemos. La precandidata a vicegobernadora Alejandra Gómez Sanz, Juan Giani para el Concejo, el senador Miguel Rabbia, o Lisandro Cavatorta, Sergio Rossi y Alejandro Grandinetti por la senaduría departamental.

Santa María, quien además es secretario general del SUTERyH, señaló que la acción cultural que despliega el sindicato de porteros, y el propio Grupo Octubre, se explica porque "las verdaderas transformaciones son culturales, y así concebimos a Perón y a Evita como revolucionarios, porque su gobierno lo fue".



"Somos parte de un movimiento histórico, un proceso revolucionario que luego tuvo su correlato en Néstor y Cristina. Un gobierno que nos marcó con una impronta cultural que se tradujeron en obras, porque hasta hay una arquitectura del peronismo, un proceso que fabricaba aviones, autos, barcos, tractores, la industria pesada", ponderó.

Ese es el telón de fondo sobre el que transcurre parte del recorrido del libro que en su título tomó la cita de Rodolfo Walsh. "Es el peronismo el que implantó derechos antes impensados, y que puso al trabajador como sujeto histórico y como eje de su acción transformadora del país. Desde el trabajador se explican los sindicatos, la jubilación, la obra social. Así se hizo esa construcción política de la que Argentina no debe retroceder, esa fue la revolución cultural más importante y sus actores principales, Perón y Eva", afirmó Santa María.

El dirigente porteño trazó a lo largo de 200 páginas ricas en datos, fotos y emotividad, la biografía de la compañera del General en su dimensión política, pero también en aspectos humanos como las amorosas cartas que se prodigaban como pareja.

"Esta cultura trascendió el tiempo, y la proscripción no pudo parar el relato popular, la transmisión oral de las trabajadoras domésticas que explican el hecho de que en el '72 fuera tanta juventud a Ezeiza a recibir a un líder que no conocía aún. Nuestra misión es mantener viva esa premisa. Seguir con militancia es el desafío, y en esta ocasión, apoyar a Massa y a Rossi para no abandonar la posibilidad de continuar esa revolución cultural", planteó.

Sukerman, que se define como el único profesor de Derecho Constitucional que incluye en sus clases la Constitución del '49 ("Porque los demás, en su mayoría, son gorilas", dice), destacó ese aspecto que subyace en el libro de Santa María y Seoane.

"Es que fue en esa reforma constitucional donde se plasmaron e incorporaron al corpus normativo de la Nación los derechos que Perón venía instalando desde el '43. Por eso reivincido a la Evita constitucionalista, la que promovió el voto de las mujeres cuando se declamaba el voto universal teniéndolas privadas de ese derecho", marcó el precandidato a intendente y docente universitario.

"No persiguen al peronismo por los errores sino por los derechos que garantizamos. ¿Qué hubiera sido del pueblo si Macri era presidente en la pandemia? Debemos reafirmar lo que tenemos que hacer, porque si ellos ganan será el pueblo el que sufra", culminó.