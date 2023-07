“Del Banco Provincia la única noticia que teníamos era que se armaban mesas para perseguir dirigentes.” La frase de Federico Otermín trazó un paralelo entre el gobierno de María Eugenia Vidal y el rol que actualmente asume la banca pública bonaerense. Fue una alusión al episodio de la GestaPro, cuando en 2017 el ministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas, dijo que lamentaba no tener una policía política como la de Adolf Hitler para combatir a los sindicatos. Y lo dijo durante una reunión en oficinas del Banco Provincia en presencia, entre otros, del intendente platense Julio Garro y directivos de la Agencia Federal de Inteligencia. Otermín, candidato a intendente de Lomas de Zamora, hizo la comparación durante el lanzamiento de una nueva línea de créditos a tasa fija y subsidiada para pymes, que busca fortalecer las ventas de los comercios minoristas. Estuvo acompañado por el titular de la entidad, Juan Cuattromo, quien remarcó el rol de la Cuenta DNI y la política de un “banco de desarrollo", y por el ministro de la Producción, Augusto Costa.

Esta definición fue el epicentro durante el discurso de Cuattromo. Se encargó de remarcar la visión estratégica de la entidad que comanda por decisión de Axel Kicillof y aseguró que hablar de una banca de desarrollo es una postura política del gobierno provincial que, según indicó el funcionario, implica hacer hincapié en el crecimiento económico integrando a todos los estamentos del estado, con labor interministerial, planificando con los municipios, en diálogo con los actores del comercio local y con las entidades gremiales empresarias.

Por ende, el escenario elegido para el anuncio fue la Cámara de Comercio de Lomas de Zamora. Múltiples comerciantes de la región escucharon de parte de Cuattromo, con mate de por medio sobre la mesa, cómo es que desde 2020, la banca bonaerense lleva entregados 1,6 billones de pesos solamente en créditos a empresa. De ese total, el 60% estuvo destinado a pequeñas y medianas empresas por medio del programa RePyme, informaron en la entidad. A su vez, un cuarto del total del financiamiento en los últimos tres años y medio fue a manos del comercio.

“Desde el 2001 hasta el 2019, el Banco Provincia estaba en déficit de capitales, pero hoy tiene la mayor solvencia de capital”, destacó el titular de la entidad. Según explicó, tanto en el año 2020 como en el 2021 y el 2022, el banco fue “rentable”.

“Cuando asumí me decían que las pymes no eran rentables, y han demostrado lo competitivas que son”, destacó Cuattromo al tiempo que recordó la metodología vigente durante la gestión vidalista: “cumplían con el cupo de crédito otorgándoselo a cuatro o cinco empresas como Vicentín o Molinos Cañuelas que después defaulteaban y no pagaron”.

Bajo este análisis, presentó una serie de gráficos donde se observó que en el año 2019 sólo el 28% de la totalidad de préstamos brindados al sector privado por el Banco Provincia estuvieron destinados a empresas. Para mayo de 2023, el número cambió la ecuación y hoy el 57% está en manos de empresas.

La nueva línea de créditos presentada por el gobierno provincial en Lomas de Zamora ofrece montos de hasta 3 millones de pesos a una tasa fija subsidiada del 58% anual. Teniendo en cuenta que un plazo fijo en el Banco Provincia otorga un beneficio del 97% anual, la tasa del crédito, aseguran desde la entidad, es sumamente conveniente. La posibilidad de ofrecer esta condición radica en que 30 puntos de la tasa del crédito están subsidiados por el Ministerio de Producción bonaerense, lo que genera mayores facilidades para los comerciantes.

El plazo de pago es de 12 meses, con el aliciente de contar con tres meses de gracia para comenzar a abonar las cuotas. Quienes lo soliciten deberán contar con certificado MiPyME vigente y desarrollar su actividad en la provincia de Buenos Aires, pero no es necesario que sean clientes del Banco Provincia. Los únicos exceptuados son aquellos que se dediquen al dedican a la venta de alimentos, como minimercados, almacenes, carnicerías y verdulerías.

Según informó la entidad, el destino de los fondos podrá ser, únicamente, para gastos de capital de trabajo y de evolución, la adquisición de productos finales de fabricación nacional, a excepción de alimentos y bebidas, combustibles, neumáticos y artículos de línea blanca importados (electrodomésticos). Aclararon que no pueden utilizarse para el pago de sueldos, deudas impositivas, financieras o el pago de servicios en general.

Número en Lomas

Además de Otermín, Cuattromo y Costa, la mesa de presentación estuvo integrada por quien ofició de anfitrión, Camilo Kahale, titular de la Cámara d Comercio lomense. También estuvo la actual intendenta local, Marina Lesci. Precisamente, el ministro planteó las condiciones de desigualdad que viven las pymes frente a los grandes actores del mercado, producto de una “situación totalmente desestructurada alrededor del comercio”. “Si no está el estado presente hay más concentración, perdida de trabajo y pérdida de ingresos genuinos”, señaló Costa.

Para Kahale, la medida es auspiciosa y agradeció “haber sido escuchado”. Quien a su vez es titular de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires, contó que previo a la asunción de Axel Kicillof como gobernador, acercó una carpeta con distintas propuestas de iniciativas para mejorar el sector de las pymes dado “el abandono de la gestión anterior”. “En febrero la Provincia lanzó el programa ArriBA Pyme, que fue de lo primero que propusimos para financiar a las pequeñas empresas”, dijo y despertó algunas risas de Cuattromo y Costa que agradecieron en todo momento la modalidad de acercar ideas que tiene Kahale.

Por su parte, Otermín hizo hincapié en que durante la gestión de María Eugenia Vidal “no hubo ministro de Producción durante dos años, lo que significó el mejor momento de las pymes durante aquella gestión”. La ironía del presidente de la Cámara de Diputados de la provincia y hoy elegido postulante a suceder a Martín Insaurralde, fue el eje conductor para afirmar que con Kicillof se migró “de un banco que se dedicaba a la timba financiera a uno que apunta a la producción”.

“En esta época de campaña empiezan con un bombardeo sobre que el peronismo está en contra de las empresas, cuando es todo lo contrario”, indicó ante los presentes y en sintonía con los números expresados por Cuattromo. Tras enunciar críticas al modelo económico de Juntos por el Cambio, Otermín sentenció: “Nosotros queremos que los empresarios ganen plata porque eso hace al trabajo de los vecinos y no va a Panamá.”

En sintonía con las palabras del diputado provincial, Lesci habló de lo que significa el “círculo virtuoso” que debe regir el lineamiento político-económico de una gestión. “Nadie puede realizarse en una comunidad que no se realiza, y eso es a través de la industria, del empleo, del comercio y las pymes”. Explicó que el valor del fortalecimiento comercial a nivel local posibilita que por razones de costos y logística el dueño de un negocio opte por contratar empleados que vivan en cercanía a su local. “Suelen elegir vecinos, lo que fomenta el desarrollo de Lomas y permite crecer el empleo, mostrando el valor de que todo se construye de forma colectiva”, indicó.

En los balances presentados por Cuattromo respecto al distrito aún comandado por Martín Insaurralde, el Banco Provincia lleva entregados durante la gestión de Axel Kicillof 15.779 millones de pesos en materia crediticia. La distribución de ese monto es entre 880 empresas, más de 29 mil negocios y profesionales y 360 asociaciones y organizaciones. A esto se agregan más de dos mil microcréditos a emprendedores por más de 580 millones de pesos.



En una jornada donde primó el concepto de “cercanía” para definir el vínculo de los comercios con su comunidad, Cuattromo expuso el rol de la Cuenta DNI como uno de los hitos de la gestión kicillofista. Con más de 6,8 millones de usuarios, donde la mitad son clientes, la billetera virtual ejecuta actualmente 19 transacciones por segundo.

El salto cualitativo que celebró el presidente del Banco Provincia es el arribo de esta herramienta a los comercios y hoy puedan vender mediante código QR, incluso aceptando otras aplicaciones más allá de Cuenta DNI. “A la salida de la pandemia entendíamos que no había que focalizarnos en dar crédito sino en potenciar consumo”, argumentó Cuattromo.

Actualmente, según los números presentados por el banco, hay más de 54 mil puntos de venta en toda la provincia que usan la billetera virtual. “Esto significó en sólo en mayo de este año haya habido 50 millones de transacciones por más de 300 mil millones de pesos”.