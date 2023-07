Sonó la campana de largada de la campaña electoral y el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, señaló que “gobernar es tomar decisiones”, en un primer spot que difundió ayer en sus redes sociales. En el video, Massa es recibido en una casa de la localidad bonaerense de San Martín, donde comparte una mesa con vecinas e intercambia opiniones. A su vez, UxP lanzó un video en sus redes con la imagen de los principales candidatos y Juan Grabois publicó la boleta de la lista 134, Justa y Soberana, de UxP, que lo propone como alternativa a Massa como precandidato presidencial junto a la socióloga Paula Abal Medina en la fórmula. Grabois señaló en la publicación: “Que se sepa: en @unionxlapatria hay opción. En las PASO, patria y corazón”.















"No tengas dudas de que me voy a romper el alma para que, si soy presidente, sentir orgullo el día que me vaya", aseguró Massa en uno de los dos spot de campaña en los que ya se muestra como precandidato presidencial recorriendo el conurbano bonaerense. En las imágenes el ministro de Economía es recibido en una casa en San Martín por un grupo de mujeres que expusieron sus dificultades para llegar a fin de mes. Una de las vecinas le planteó su preocupación por la distancia que veía entre la población y los políticos, y le expuso la necesidad de que “bajen al territorio” para conocer más de cerca “las necesidades que pasamos”. Luego de escuchar con atención, el dirigente señaló que "toma decisiones todos los días", y explicó que "gobernar es tomar decisiones que tienen que ver con mantener el funcionamiento de un país”.









Este fin de semana comenzó la campaña electoral para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se realizarán el 13 de agosto. UxP, el nombre con el que se presentará el Frente de Todos en el cuarto oscuro, tuvo una jornada intensa el sábado con la presencia de sus precandidatos en distintos actos en la provincia de Buenos Aires. Bien temprano en la mañana del domingo la cuenta oficial de twitter de UxP publicó un video con el hashtag #enmarcha, mostrando las recorridas de Massa en San Martín, del ministro de Interior y primer candidato a senador, Eduardo "Wado" de Pedro, en Hurlingham junto al diputado Máximo Kirchner, o al gobernador bonaerense Axel Kicillof en Merlo.



















Los dos videos de campaña de Massa fueron difundidos en sus cuentas personales de Instagram y TikTok. En ambos spots también mostró su faceta como ministro de Economía al intentar explicar como la deuda contraída por el expresidente Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional generó “fuga de activos” y “la falta de dólares. Que le hace muy mal a la Argentina”.