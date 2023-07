El cuadro principal de Wimbledon —masculino y femenino—, el Grand Slam que se juega sobre césped y es el torneo más antiguo de la historia del tenis, comenzó este lunes 3 de julio All England Lawn Tennis y Croquet Club de Londres y se extenderá hasta el domingo 16.

Argentinos y argentinas en Wimbledon 2023

Argentinos en el cuadro masculino

Pedro Cachín (68) cayó 3-6 3-6 6-7 (4) en la primera ronda frente a Novak Djokovic (2), ganador de 22 Grand Slam (récord histórico), entre ellos 7 Wimbledon, en la pista central.

En la cancha 6 el chileno Tomás Barrios (133) derrotó a Sebastián Báez (46) por 7-6 (7) 3-6 6-3 7-6 (2).

Diego Schwartzman (98), hoy lunes no antes de las 14, se enfrentará en la cancha 7 al serbio Miomir Kecmanović (41). En la central, no antes de las 14:45, Juan Manuel Cerúndolo (111) chocará con el italiano Jannik Sinner (8). En la pista 14, no antes de las 14:55, Guido Pella (308) se medirá con el croata Borna Coric (14). En la pista 6, no antes de las 15:05, Tomás Martín Etcheverry (32) se cruzará con el español Bernabé Zapata Miralles (53).

Este martes, no antes de las 7 de la mañana, Francisco Cerúndolo (19) jugará ante el portugués Nuno Borges (69). Aproximadamente a la misma hora, Facundo Coria (104) enfrentará al bielorruso Iliá Ivashka (102).

Argentinas en el cuadro femenino

En el cuadro femenino solo hay una representante argentina. Nadia Podoroska (80) se impuso a la checa Tereza Martincova (115) por 3-6 7-6 (5) 6-4 en la cancha 4 y avanzó a la segunda ronda, donde la espera la bielorrusa Victoria Azarenka (20), exnúmero 1 del mundo y ganadora de dos Grand Slams.

