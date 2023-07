Ester, la madre de Emmanuel Jorge Cartagena, uno de los jóvenes asesinados por el juez Ernesto García Maañón durante un intento de robo en Quilmes, reveló este lunes que su hijo estaba "metido en la droga" y que por tal motivo pidió ayuda al Estado, pero nunca la recibió.

En diálogo con AM750, la mujer detalló que su hijo tenía "un solo antecedente, por romper el vidrio de un auto". Y aseguró: "Yo pedí que lo internen pero me dijeron que no porque el Estado no tiene fondos. Te dicen que hagan deporte, pero para mandarlo a jugar al fútbol hay que tener plata todos los días y nosotros somos gente de trabajo", lamentó, visiblemente conmocionada.

El hecho en el que estuvo involucrado su hijo se registró el sábado, cerca de las 18.30, en el cruce de las calles Cevallos y Castelli, en los límites del asentamiento El Monte, en la localidad bonaerense de Quilmes, cuando al menos cinco delincuentes armados interceptaron a un vehículo en el que viajaban el juez Ernesto García Maañón y su custodia.



García Maañón, quien se desempeña como juez en la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de San Isidro, salía en su Renault Captur de un torneo disputado en el Tiro Federal de Quilmes hacia la subida de Bernal de la autopista Buenos Aires-La Plata cuando fue abordado por los asaltantes, todos ellos armados. En esas circunstancias, el magistrado y su custodio sacaron sus armas de fuego y comenzaron a tirotearse con los sospechosos.

Producto del hecho, uno de los asaltantes, identificado como Nicolás Martínez, de 18 años, murió en el lugar mientras que otros dos, un joven también de 18 y un adolescente de 16, resultaron heridos de gravedad y fueron derivados al Hospital Iriarte, donde están internados en grave estado. Horas más tarde se confirmó la muerte de Emmanuel Jorge Cartagena, también de 18 años.

La "teoría" que maneja la madre de Emmanuel Cartagena es que el juez venía "caliente" de algún otro altercado y que, al ver a los sospechosos, arremetió sin mediar palabra.

"A ellos los venía siguiendo el juez. Ya venía preparado. Si yo bajo la ventanilla y tiro y mato como hicieron, es porque venían de otro problema y se engancharon con ellos", sostuvo.

"Yo sabía que esto iba a pasar con mi hijo, sabía que iba a terminar así", lamentó por último la mujer.

(Informe de Laura Medina en AM750)