Al final fueron 16. Esa es la cantidad de distritos gobernados por dirigentes de Unión por la Patria donde, al igual que a nivel nacional, habrá internas. Dónde y por qué se habilitan las PASO a esta altura de la partida es un enigma que se reduce a mesas muy pequeñas de decisión, pero un dirigente del conurbano le dio una definición a este medio que, al menos, traza una vara: “No se habilitan PASO donde el oficialismo va a ganar 10 a 0”. En criollo, habrá primarias donde los liderazgos no están del todo claros.

Tras solucionar algunos problemas de orden legal, Julio Zamora fue habilitado en Tigre para competir en la interna que lo enfrentará con Malena Galmarini, y finalmente Juan Zabaleta tendrá su mano a mano con La Cámpora en Hurlingham. Por el lado de las playas bonaerenses, Juan de Jesús volverá a presentarse a elecciones en La Costa, mientras que Gustavo Barrera en Villa Gesell deberá revalidar su gestión hacia dentro del frente antes de competir contra la oposición. Como caso emblemático, el tanque de la tercera sección pondrá a su conducción en disputa: en La Matanza, su intendente, Fernando Espinoza, deberá superar en la PASO a la dirigente del Movimiento Evita, la diputada provincial Patricia Cubría.

La organización que lidera Emilio Pérsico será un actor no menor en materia de internas oficialistas en la provincia de Buenos Aires. A la precandidatura de Cubría, se le suma la de Leonardo Grosso en San Martín, desafiando al massista Fernando Moreira. A su vez, Daniel Yusé irá con una lista corta de una fuerza vecinalista en Navarro. Lo mismo que Ignacio Medina en Marcos Paz que volverá a pelear por el lugar que hoy ocupa Ricardo Curuchet.

Pero no todas son buenas nuevas para el Evita, porque la intendenta Moreno y militante del espacio, Mariel Fernández, tendrá que vencer a dos contrincantes en la PASO del 13 de agosto si quiere pensar en la reelección. Quien contó con menos suerte fue Natalia Peluso, dirigente de Ituzaingó, que se quedó sin ninguna boleta para competir, y Unión por la Patria sólo llevará como candidato a Pablo Descalzo.

Un actor revitalizado para competir de manera independiente es el Frente Renovador conducido por Sergio Massa, quien también se hizo fuerte en el cierre de listas y les permitió a dirigentes del espacio competir en municipios del oficialismo. A estas 16 intendencias que se verán desafiadas por contiendas internas, habrá que sumar otros 29 distritos gobernados por la oposición donde Unión por la Patria dirimirá en las PASO su representante de cara a las elecciones de octubre.

Luis Zamora, intendente de Tigre. Foto: Télam

La disputa del Gran Buenos Aires

Que sí, que no. Así vivió las últimas horas el pueblo de Tigre alrededor de una posible interna en Unión por la Patria que por minutos caía pero que revivió de la mano de Malena Galmarini. Sucede que Julio Zamora, actual intendente del distrito, decidió soltarle la mano hace algunos años a Sergio Massa, su conductor político. Las diferencias crecieron con el tiempo, y esta vez no hubo lugar a la chance de que el massismo no presente un candidato propio: Galmarini.

Como contó este diario, Zamora, ante la duda sobre si contaría o no con la lista del frente oficialista, presentó su precandidatura a través de otros dos partidos. Esta condición motivó el rechazo por parte de la Junta Electoral, que bajó su nómina. Lo que aparentaba ser el principio de una batalla legal se ‘solucionó’ con un tuit de Galmarini, quien pidió a la conducción de la coalición oficialista aceptar la precandidatura de Zamora si él declinaba sus otras dos postulaciones. Así, mano a mano, definirán entre ambos quien será el representante local del sello.

A la vera de la Avenida General Paz, la imagen de Tecnópolis es uno de los mojones para distinguir al municipio de San Martín. Hoy el distrito está gobernado de forma interina por Fernando Moreira, quien asumió tras la salida de Gabriel Katopodis al Ministerio de Obras Públicas de la Nación en 2019. ‘Kato’, quien fue intendente desde 2011, decidió no ir por la reelección y, finalmente, no será parte de alguna lista. Ni de Unión por la Patria, ni de ningún partido. La postura del oficialismo fue validar la gestión de Moreira, que no tiene e terreno allanado. Desde el Movimiento Evita, pusieron en la cancha a uno de sus referentes históricos, Leonardo Grosso, hoy diputado nacional y militante por la igualdad de derechos para la comunidad LGBTQ+. Con el apoyo de la UOCRA (Construcción) y el Frente Patria Grande que lidera Juan Grabois, Grosso buscará vencer al massismo que consolidó su alianza con La Cámpora a nivel local.

Una interna que nació en plena gestión municipal es la que se desarrolló en Hurlingham. Su intendente, Juan Zabaleta, en 2021 partió al Ministerio de Desarrollo Social convocado por Alberto Fernández. El “albertismo” atravesaba sus días de refundación tras la derrota en las elecciones legislativas y las múltiples renuncias presentadas por los integrantes del gabinete que respondían a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Zabaleta reemplazó a Daniel Arroyo y Damián Selci pasó a ocupar el lugar de intendente interino de Hurlingham.

Hace sólo unos días, Selci dio el puntapié inicial de su campaña. Junto con el titular del PJ provincial, Máximo Kirchner, y el candidato a senador nacional ‘Wado’ De Pedro, lanzó un mensaje vinculado a la militancia, a la pertenencia, la cercanía y “a ofrecer los próximos cuatro años de mi vida”.

Pero el dirigente de La Cámpora inició su camino a suceder a Zabaleta por medio de las urnas desde el día que lo reemplazó. No titubeó en mostrar diferencias, y hasta cambió el escudo del municipio. Estas condiciones propiciaron el retorno de ‘Juanchi’ que corrió a varios miembros del gabinete de Selci, lo que motivó denuncias de “persecución política” hacia el kirchnerismo.

Este medio conversó días atrás con Damián Contreras, referente del Frente de Renovador en Moreno. Con más de 570 mil habitantes, en pleno oeste del conurbano, el municipio gobernado por la referente del Movimiento Evita, Mariel Fernández, es acusado de ser “cerrado” y en donde el peronismo no tiene participación en la gestión.

Con este escenario, a falta de una son dos listas las habilitadas por la Junta Electoral de Unión por la Patria que enfrentarán a la jefa comunal. Por un lado, el massista Contreras irá con el Partido Justicialista al frente junto a organizaciones políticas, como por ejemplo, la que responde al precandidato vicepresidente Agustín Rossi. A su vez, el docente y dirigente de la educación barrial Eduardo Balan, también buscará ser el candidato de Unión por la Patria en las elecciones generales de octubre.

Por el lado de Fernández, su acuerdo con La Cámpora y el kicillofismo se percibe en la nómina de concejales. El ministro de Trabajo de la provincia, Walter Correa, estará a la cabeza de la lista y fue el principal apoyo a la gestión de la actual intendenta.

El plato fuerte de las PASO del 13 de agosto a nivel municipal se verá en La Matanza. Fernando Espinoza, actual intendente, competirá con Patricia Cubría, la dirigente del Movimiento Evita y esposa del líder de su espacio, Emilio Pérsico, por llevar el nombre de Unión por la Patria a nivel local. Tras algunos tironeos e, incluso, la posibilidad de que la candidata fuera Verónica Magario y no Espinoza, la unidad no se consiguió en el distrito con más habitantes de la provincia de Buenos Aires.

La ‘Colo’ Cubría logró tejer un circuito de vínculos con los distintos espacios que no adhieren a Espinoza. Lleva en su lista de concejales a funcionarios de la Universidad de La Matanza, como Vanesa Falbi y Sergio Bogochwal, y al presidente del Club Deportivo Laferrere, Gabriel Aranda. También cerró filas con el clero, a través de la presencia de Ángel Recine, presidente del Centro de Estudios Históricos de La Matanza, una persona de confianza del obispo de San Justo, Monseñor Eduardo García, quien es cercano al Papa Francisco. En 40 días se verá si alcanzó.

Hacia el Interior

En las afueras del Gran Buenos Aires (GBA) once municipios gobernados por el ex Frente de Todos deberán dirimir sus candidatos en internas. Tal es el caso de Navarro, localidad que eligió como intendente en 2019 a Santiago Maggiotti. Tras su partida al gobierno nacional, el sillón de la municipalidad quedó en manos de Facundo Diz, ex futbolista y que llegó a la política de la mano del hoy ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

La ausencia de Maggiotti creó las condiciones para que su reemplazante construyera un proyecto político propio, condenado por el círculo cercano al ministro. El concejal maggiottista, Guillermo Maguirre fue claro: “con Facundo tenemos diferentes posiciones y visiones con respecto a la política y a su verticalidad que hay que respetar”. Con este marco, el ministro decidió apostar por Gastón Tieri, un joven empresario agropecuario local reconocido a nivel internacional por sus métodos de producción asociados al aprovechamiento del suelo, rentabilidad y responsabilidad ambiental en el cultivo.

Al límite del Gran Buenos Aires, Zárate es el último paso para cruzar a la provincia de Entre Ríos. Desde el 2007, el municipio está gobernado por Osvaldo Cáffaro, quien esta vez deberá competir contra la diputada nacional Agustina Propato. El ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, estará al frente de la nómina de senadores por la sección, lo que configura un tándem que batallará por destronar a Cáffaro. Propato y Berni son pareja hace más de diez años.

Las playas bonaerenses tendrán un mar picado el 13 de agosto. El municipio de La Costa volverá a tener en una de las boletas oficialistas al histórico Juan de Jesús quien fue intendente del distrito entre 1983 y 1995, y tuvo un cuarto mandato desde 2003 a 2007. Luego entregó el bastón de mando a su hijo Juan Pablo, que comando la municipalidad entre 2007 y 2019.

Más allá de su figura, Unión por la Patria decidió habilitar las PASO y dos competidores se anotaron en la carrera. Presentaron lista el concejal del Movimiento Evita, Martín Poustis, y el massista Guillermo Favale.

Villa Gesell también habrá batalla interna. Todo parecía cerrado para que Gustavo Barrera camine en soledad hacia su reelección pero a pocas horas del cierre de listas se conoció que Nicolás Valdés peleará por ser el candidato de Unión por la Patria. Por el lado de Mar Chiquita, el actual intendente, Jorge Paredi, no va por la reelección e impulsó la lista que encabeza su Secretario General, Walter Wischnivetzky. Pero el massismo decidió presentar su propia lista con Marcelo Sosa, el funcionario de Vialidad nacional que cuenta con el apoyo del Frente Renovador.

Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell - Foto: NA

En la segunda sección de la provincia también habrá internas en el municipio de Colón. Tras más de 20 años al frente del gobierno local, Ricardo Casi declinó la posibilidad de ir por la reelección y auspició la candidatura del presidente del Concejo Deliberante actual, Pablo Pino. Pero Unión por la Patria tendrá una segunda lista con Waldemar Giordano, quien también compitió contra Casi en las PASO de 2019.

Las tierras alfonsinistas de Chascomús, hoy comandadas por el vecinalista Javier Gastón, disputarán el nombre que encolumnará Unión por la Patria. El intendente actual, incorporado al Frente Renovador, deberá superar a Pedro Gorriz si quiere ir por un nuevo mandato. Misma condición afrontará Esteban Acerbo, el primer jefe comunal peronista de Daireaux tras el retorno de la democracia en 1983. Enfrentará Sergio Córdoba, dirigente de UPCN y uno de los conductores de la CGT Regional Bolivar-Daireaux.

Sergio Bordoni, el intendente de Tornquist que abandonó a Juntos por el Cambio y se sumó a las filas del oficialismo provincial, competirá en las internas contra Gustavo Trankels, funcionario de Vialidad Nacional, y ex mandatario del municipio que justamente perdió las elecciones con Bordoni en 2015.

En la localidad de 25 de Mayo también habrá internas dentro del oficialismo. El kirchnerista Hernán Ralinqueo, al frente del municipio desde 2015, deberá validar su gestión contra Sebastián Gómez de Confluencia Peronista. La particularidad de esta PASO es que Gómez lo hará con lo que se denomina boleta corta. Solamente competirá en la franja de intendente y concejales.

En la sexta sección se encuentra Tres Lomas, históricamente gobernada por el radicalismo hasta que en 2011 Roberto Álvarez triunfó con el peronismo. Gobernó hasta el 31 de diciembre de 2021 cuando presentó la renuncia a los 78 años y que llevó a la intendencia al vecinalista Jorge Raúl Carrera, quien competirá en las PASO a nivel local para ser el representante del oficialismo en octubre. Deberá vencer a Fabio ‘Vasco’ Uriarte, titular del PJ local, que cuenta con el apoyo del Frente Renovador y el Movimiento Evita.