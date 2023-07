La jueza de instrucción Vanesa Peluffo rechazó el pedido de detención de un nuevo efectivo de la Policía porteña en el marco de la causa que investiga el crimen de Lucas González y su posterior encubrimiento. Se trata del oficial inspector Daniel Guffanti, mencionado por Facundo Torres, el último agente detenido, como quien lo autorizó a trasladar en su moto al oficial Gabriel Isassi, uno de los tres imputados por el homicidio agravado de Lucas y acusado de plantar un arma de juguete en el auto en el que viajaba la víctima junto a sus amigos. Torres fue señalado por Héctor Cuevas, el principal "quebrado" durante el juicio, como quien transportó a Isassi a la comisaría para buscar el arma y llevarla al lugar del encubrimiento.

Peluffo respondió así de forma negativa al pedido de detención e indagatoria que había elevado el fiscal de instrucción de la causa, Leonel Gómez Barbella, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 32. En su escrito, la jueza consideró "prematura" la solicitud al sostener que, si bien está probado que minutos después de los hechos Guffanti estuvo en Iriarte y Luzuriaga, la esquina de la balacera, "no se indicó prueba o dato objetivo alguno que relacione a Guffanti con los hechos que se investigan".

En su requerimiento, el fiscal había asegurado que, "en virtud de su rol jerárquico que revestía por encima de Torres", Guffanti "de ninguna manera pudo ser ajeno a las maniobras que desarrollaron sus subalternos". Allí, Gómez Barbella había señalado, también, que el oficial inspector le brindó a Torres "su autorización para que pudieran dirigirse a la Comisaría Vecinal junto a Isassi para transportarlo en su móvil". El pedido se sustentaba, en principio, en la declaración del propio Torres, ya procesado con prisión preventiva por su presunta participación en la trama de encubrimiento.

En su indagatoria de hace unas semanas, en la que aseguró que fue con Isassi a la Comisaría 4D de Barracas para buscar cinta perimetral y no el arma de juguete, el oficial había señalado que fue Guffanti quien lo autorizó a trasladar a Isassi. Todo en la esquina de Iriarte y Luzuriaga, sólo unos minutos después de que la brigada de Isassi, Fabián López y Juan José Nieva, los tres agentes imputados por el homicidio agravado de Lucas, abrieran fuego contra la Surán en la que viajaba el chico junto a sus tres amigos, que finalmente fueron detenidos por otros agentes en Alvarado y Perdriel.

“Se acerca Isassi y pregunta dónde fue la detención, nos dicen 'nos tiraron, nos tiraron como veinte tiros' y nos pregunta dónde estaba el que se había dado a la fuga. Mi encargado, al no ser autóctono del lugar, no conocía las calles, yo le explico a Isassi que habían logrado la detención en Alvarado y Perdriel. Yo me ofrezco a llevarlo. Él me pide que lo llevara", contó Torres en su indagatoria sobre los momentos posteriores a la balacera datada a las 9.40, cuando llegó al lugar luego de que Isassi modulara la falsa versión del "enfrentamiento armado". El oficial agregó que entonces "le pregunto a mi encargado y me dice que sí, que lo lleve”. Más tarde, Torres precisó que el "encargado" era Guffanti.

Según la versión de Torres, en ese momento se subió con Isassi a la moto y comenzaron a trasladarse hacia Alvarado y Perdriel, pero el oficial de brigadas le pidió en el camino que primero se dirigieran a buscar cinta perimetral. Esa versión se contradice de lleno con lo declarado por el principal Cuevas, que durante el juicio aseguró que, en Alvarado y Perdriel, Isassi bajó de la moto y plantó el arma de juguete en el auto bajo la orden del subcomisario de brigadas, Roberto Inca. Cuevas también dijo en el juicio que le llegaron rumores de que Torres se jactaba de haberle entregado a Isassi un arma de juguete que guardaba en la comisaría. Ni Gómez Barbella ni Peluffo creyeron en la versión de Torres, por lo que la jueza dictó su procesamiento con prisión preventiva.

Los datos del geoposicionamiento de la moto de Torres confirman el recorrido entre Iriarte, la comisaría y Alvarado en la hora señalada. También confirman que Guffanti estuvo en Iriarte y Luzuriga alrededor de las 9.50, hora en que podría ubicarse la conversación que refiere Torres. En su requerimiento de detención, el fiscal había destacado otros dos datos de la indagatoria de Torres. El primero es que el oficial aseguró que el principal Cuevas, uno de los primeros agentes en llegar a Alvarado y Perdriel, ya había modulado a esa hora que en la Surán de los chicos "aparentemente no habían encontrado arma", lo que desarmaba la versión del "enfrentamiento". El fiscal también destacó que Torres refirió creer que Isassi y Guffanti ya se conocían desde antes "de un destino que compartieron".

La instrucción también debe trabajar en paralelo sobre las acusaciones de dos de las defensas de los policías imputados en el juicio, que en sus alegatos señalaron posibles responsabilidades del jefe de la Policía porteña, Gabriel Berard, en la trama de encubrimiento. Según indicaron fuentes judiciales, la Fiscalía evalúa esperar a que finalice el juicio para determinar el alcance de la acusación sobre Berard. Este martes, mientras tanto, la defensa de los tres imputados por el homicidio agravado, encabezada por el abogado Fernando Soto, presentará sus alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°25. El veredicto se espera para el próximo martes 11 de julio.