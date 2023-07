El periodista Ariel Barrios, de la localidad de Pichanal, fue agredido la madrugada del domingo último cuando salió a comprar a un negocio cerca de su domicilio. Dos jóvenes que no conocía lo atacaron a machetazos.

El periodista sospecha que el ataque podría provenir de un sector político o del crimen organizado. Contó que "el secretario de campaña de(l exintendente Julio) Jalit, Cristian Campos", publicó en un estado de Whatsapp: "cagó mi amigo el lenguado, cómo no le cortaron la cabeza así deja de hablar tonteras, el que mal la hace mal termina". A esa expresión, sumó dos emoticones de risa, y la foto del periodista con el tajo del machetazo en la cabeza.



Barrios contó que en la madrugada del domingo alrededor de las 2, cuando regresaba del negocio cerca de su casa, al cruzar un puente, vio a dos jóvenes: "¿Ariel Barrios sos vos?", le preguntaron. El periodista no vio nada extraño en esa escena, los saludó y siguió su trayecto. "Me dejan caminar 20 metros por la plaza de los Combatientes, después los siento correr, y me atacan con machetes", relató Barrios. El comunicador se cayó y en ese momento le asestaron un machetazo en la cabeza, la sangre le impidió ver más y quedó inconsciente. En esa circunstancia, le quitaron el teléfono pero no se lo robaron, porque "lo tiraron a 10 metros sobre la avenida Güemes".

Barrios dijo que no conocía a los agresores y recordó que uno de ellos "tenía como una gota o lágrima en el cara". Calculó que ambos tienen entre 20 o 25 años. "No los vi en mi vida", dijo y recalcó que desde que nació vive en el pueblo y conoce a la gente de allí.



El periodista señaló que el ataque se produjo en un "punto ciego", "ahí no hay cámaras en la esquina de la plaza". Relató que fue asistido por un hombre que tampoco conocía que al parecer llamó a la ambulancia y a la patrulla policial y cuando llegaron se fue. Según contó, en un video se ve a esta persona recogiendo sus cosas, y las llaves, "me ayuda, me limpió la cara".

Barrios quedó shockeado tras el ataque. Lo llevaron a la guardia hospitalaria donde le hicieron puntos internos y lo soldaron "con gotita". Al no poder hacer la denuncia en ese momento, cuando se dirigía a la fiscalía para formalizarla, un policía lo notificó de la intervención de la fiscala Sofía Fuentes, quien lo citó para este martes 4 de julio.

Pedido de protección

A la fiscala "le pienso pedir custodia policial por lo menos a la noche. En el barrio no hay cámaras de seguridad. Me preocupa la vulnerabilidad que tenemos como periodistas, testigos, víctimas, no tenemos garantías al otro día de denunciar o publicar una denuncia", expresó Barrios.

Los ataques a trabajadores de prensa a nivel global suelen estar asociados a su labor, a los temas que informan, pero también suelen producirse cuando no están trabajando.

Barrios dijo que en la noche del sábado último, había informado sobre la composición del Tribunal de Juicio que juzgará al exintendente de Pichanal Julio Jalit, quien fue electo nuevamente este año y se encuentra imputado en varias causas por delitos económicos durante su última gestión. También señaló que otro político de la misma línea partidaria, el exmandatario de Orán, electo de nuevo, Baltasar Lara Gros, está requerido a juicio.

El periodista sospecha que el ataque podría provenir del sector político o del crimen organizado. Y en ese punto contó lo de la publicación celebratoria de Cristian Campos. "Me siento indignado", expresó Barrios. Contextualizó la inseguridad que viven trabajadores y trabajadoras de prensa a la hora de publicar informaciones que exponen al poder político o al crimen organizado. "No soy el único, hay otros colegas que ya sufrieron aprietes. Duele esta situación, es duro, no voy con la mentira. Temí por mi vida, fueron minutos terribles", relató.

"Pichanal es muy chico. Se entrelaza el narcotráfico, la asociación ilícita y la politica", advirtió. Entre los casos que estuvo investigando y difundió información, mencionó el crimen de Pedro César Almaraz, quien fue decapitado el año pasado, asesinato vinculado al narcotráfico.



Además, Barrios mencionó el femicidio de la joven Nahir Nuri Klimasauskas, hija de la fiscala Mónica Viazzi, funcionaria investigó y requirió a juicio a Jalit y otros, por delitos económicos.

Barrios destacó que recibió la solidaridad de colegas del departamento Orán y de distintos medios, salvo la radio del intendente electo.