El senador nacional Oscar Parrilli cruzó este martes al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, tras sus críticas a La Cámpora, Máximo Kirchner y Eduardo “Wado” de Pedro en un tono elevado. "No sé qué le pasa, se mira al espejo y se enoja", apuntó el legislador, uno de los hombres más cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner.



Por AM750 Parrilli aseguró que “muchos compañeros se preguntan qué le pasa a Aníbal Fernández", luego de las sucesivas críticas que el ministro espetó a La Cámpora y los Kirchner. "Le tienen que preguntar a él por qué ha cambiado. Yo recuerdo lo que fue la campaña del 2015, cuando fue candidato a gobernador en la interna con Sabbatella. Máximo y La Cámpora fueron el soporte político más importante que tuvo”, repasó Parrilli.

El comentario del senador cercano a la vicepresidenta no es casual y llega luego de que en los últimos días Aníbal Fernández volviera a esparcir sus críticas hacia el kirhcnerismo, en especial a Máximo Kirchner. De hecho, afirmó que no le gustan "los métodos de La Cámpora”.

“No veo la herencia de Néstor y Cristina en Máximo Kirchner”, dijo Fernández este lunes en una entrevista radial, donde además afirmó que a "Wado" de Pedro le faltaba un "golpe de hervor" para ser candidato presidencial. "Desde lo personal no tengo absolutamente nada con Máximo, ni con Wado (De Pedro), ni con Mayra (Mendoza), ni con el Cuervo (Andrés Larroque), aunque estén peleados ahora con Máximo. El Cuervo no forma parte de La Cámpora que yo sepa”, sostuvo.

En este sentido, Parrilli afirmó que “escucharlo a Aníbal con estas declaraciones causa rareza". "Yo lo conocí y lo conozco desde el 2002”, añadió, y recordó la fuerte defensa de La Cámpora cuando años atrás "los medios lo acusaban injustamente por algo que le hizo perder las elecciones". "Tanto Máximo como los compañeros lo defendían, poniendo en juicio su prestigio", agregó.



"No sé qué le está pasando. Y es lo que muchos compañeros se preguntan. Ojalá que nos pueda contra él. Él está enojado con la vida, con él, se mira al espejo y se enoja. Pero me parece injusto lo que está haciendo. No me parece lógico. No me parece creíble”, disparó Parrilli.

Parilli, sobreseído en una causa impulsada por Bonadio

Por otro lado, Parrilli se refirió al reciente sobreseimiento que recibió en una causa a cargo del ya fallecido juez Claudio Bonadio por presunta administración fraudulenta.

En concreto, se absolvió a Parrilli, Javier Grosman -exdirector de la Unidad Bicentenario durante el gobierno de Cristina Kirchner- y Katya Daura, ex presidenta de la Casa de la Moneda.

“Era lo esperable. Nos acusaban inventando cosas. Me acusaban de haber hecho una licitación que ganó un organismo del Estado con el precio más bajo. Fue para un libro que no se llevó adelante. Estuvimos siete años sometidos a esta presión y acción de fiscales y de los medios de comunicación”, aseguró.

Luego, sumó: “Aquí estos supuestos periodistas nos acusaban permanentemente de haber administrado fraudulentamente. La condena fue lo que ellos publicaron durante siete años difamándonos. Han afectado mi buen nombre y honor. Y el de mi familia. De ese supuesto periodismo manejado por Clarín y La Nación, han utilizado los medios como un instrumento de acción política”.

“Yo estoy contento por haber logrado el sobreseimiento. Pero la bronca no me la quitan, porque han sido injustos con todo lo que han dicho. Queda claro cómo actúan. Investigan y no encuentran nada. Como pasó con muchas causas de Cristina. Y resulta que cuando hay algo sobre funcionarios macristas, ni siquiera investigan”., se lamentó.