La 23° fecha de la Liga Profesional 2023 continúa este miércoles 5 de julio con los partidos de Godoy Cruz vs. Platense, Tigre vs. Banfield, Rosario Central vs. Estudiantes, Racing vs. San Lorenzo, y el puntero River Plate vs. Colón. A qué hora juegan, cómo verlo en TV y formaciones.



Godoy Cruz vs. Platense

Godoy Cruz recibe a Platense desde las 15.30 en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie de Mendoza. El arbitraje está a cargo de Darío Herrera. El encuentro es televisado por TNT Sports.

Probables formaciones de Gimnasia e Instituto

Godoy Cruz: Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Thomas Galdames; Gonzalo Abrego, Bruno Leyes, Tadeo Allende y Hernán López; Roberto Fernández y Salomón Rodríguez. DT : Daniel Oldrá.

Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Thomas Galdames; Gonzalo Abrego, Bruno Leyes, Tadeo Allende y Hernán López; Roberto Fernández y Salomón Rodríguez. : Daniel Oldrá. Platense: Ramiro Macagno; Raúl Lozano, Ignacio Vázquez, Gastón Suso, Juan Infante; Ronaldo Martínez, Franco Baldassarra, Nicolás Castro, Sasha Marcich; Vicente Taborda, Nicolás Servetto. DT: Martín Palermo.

Tigre vs. Banfield

Más tarde, a las 17, Tigre recibe a Banfield en el Estadio José Dellagiovanna del municipio de la Zona Norte bonaerense. Fernando Espinoza es el árbitro del encuentro televisado por ESPN Premium.

Probables formaciones de Tigre y Banfield

Tigre: Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Abel Luciatti, Lautaro Montoya; Sebastián Prediger, Blas Armoa, Cristian Zabala, Aarón Molinas, Agustín Obando y Mateo Retegui. DT : Juan Carlos Blengio.

Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Abel Luciatti, Lautaro Montoya; Sebastián Prediger, Blas Armoa, Cristian Zabala, Aarón Molinas, Agustín Obando y Mateo Retegui. : Juan Carlos Blengio. Banfield: Andrés Desábato; Maximiliano Rodríguez, Nicolás Capraro, Francisco Álvarez y Juan Ignacio Díaz; Carlos Arce y Marcos Benítez; Mauro Peinipil, Iván Tapia y Ricardo Centurión; Bruno Sepúlveda. DT: Rodolfo de Paoli-Alejandro Milano.

Rosario Central vs. Estudiantes



Desde las 18, Rosario Central recibe a Estudiantes de La Plata en el Estadio Gigante de Arroyito de la ciudad santafesina, con el arbitraje de Facundo Tello Figueroa. El encuentro va a ser transmitido por TNT Sports.

Probable formación de Rosario Central

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Francis Mac Allister, Kevin Ortíz e Ignacio Malcorra; Alejo Veliz y Jaminton Campaz. DT: Miguel Russo.

Racing vs. San Lorenzo

A las 19.30 chocan dos grandes del fútbol argentino: Racing y San Lorenzo, en el Estadio Cilindro de Avellaneda. El arbitraje está a cargo de Hernán Mastrángelo. El encuentro es televisado por ESPN Premium.

Probables formaciones de Racing y San Lorenzo

Racing: Gabriel Arias; Tomás Avilés, Gonzalo Piovi, Santiago Quirós, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Aníbal Moreno, Jonatan Gómez; Nicolás Oroz, Maximiliano Romero y Gabriel Hauche. DT : Fernando Gago..

Gabriel Arias; Tomás Avilés, Gonzalo Piovi, Santiago Quirós, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Aníbal Moreno, Jonatan Gómez; Nicolás Oroz, Maximiliano Romero y Gabriel Hauche. : Fernando Gago.. San Lorenzo: Augusto Batalla; Rafael Pérez, Carlos Sánchez, Gastón Hernández, Agustín Giay; Jalil Elías, Francisco Perruzzi, Malcom Braida, Iván Leguizamón; Adam Bareiro y Nahuel Barrios. DT: Rubén Insua.

River vs. Colón

Por último, desde las 21.30, River Plate, que se encuentra primero en la tabla, recibe a Colón de Santa Fe en el Estadio Monumental de Núñez. Nicolás Ramírez es el árbitro del encuentro televisado por ESPN Premium.

Probable formación de River

River: Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, Leandro González Pírez o Robert Rojas, Elías Gómez o Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez; Pablo Solari, Ignacio Fernández, Esequiel Barco; Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.

Seguí leyendo: