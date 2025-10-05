El economista ultraliberal José Luis Espert confirmó este jueves por la noche que renuncia a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, en medio del escándalo por su relación con Federico “Fred” Machado, empresario detenido y acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

A través de una publicación en la red social X, el referente de La Libertad Avanza anunció que había puesto “a disposición” su renuncia y que el presidente Javier Milei la aceptó, luego de una semana marcada por revelaciones, presiones internas y un creciente malestar dentro del oficialismo.

"En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la página de su triste historia. Desde que el Presidente asumió está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos", aseguró.

Una confesión forzada por las pruebas

La caída de Espert era un final anunciado. Durante los últimos días, documentos judiciales provenientes de un expediente en Texas vincularon al diputado con el pago de 200.000 dólares por parte de Machado, acusado de exportar cocaína a Estados Unidos mediante la compra fraudulenta de aviones. En esas aeronaves, Espert habría realizado más de 30 vuelos durante la campaña electoral de 2019.

Pese a sus intentos de desligarse del caso —alegando desconocer el trasfondo del empresario y afirmando que “los vuelos los manejaba la gente del partido”—, las pruebas en su contra se acumularon sin pausa.





La presión mediática y política dentro del propio espacio libertario fue tal que, finalmente, Espert terminó reconociendo haber recibido el dinero, aunque insistió en su inocencia y en que se trata de “una operación orquestada para ensuciar el proceso electoral”.

"Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando. A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios", aseguró.

“Por la Argentina, doy un paso al costado”

En su mensaje difundido en redes, Espert aseguró que su decisión responde a un intento de “no perjudicar el proyecto de país” impulsado por el presidente Milei.

“Puse a disposición mi renuncia y el Presidente decidió aceptarla”, escribió, señalando que enfrentará la Justicia “sin fueros ni privilegios” y que el tiempo “demostrará que todo esto fue una gran mentira”.

El dirigente de 63 años, que en 2019 intentó llegar a la presidencia y en 2021 selló su acercamiento con Milei, deja atrás una carrera marcada por idas y vueltas dentro de la derecha argentina. En su comunicado, también llamó a los militantes libertarios a “no dejarse psicopatear” y a seguir trabajando de cara a las próximas elecciones.

"A los dirigentes y compañeros de ruta de La Libertad Avanza les digo: no se dejen psicopatear. Las explicaciones que hagan falta serán dadas a su debido momento y en donde corresponde. Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo, y que este es el único camino posible para recuperar el futuro", cerró.

Un golpe político para Milei

La renuncia de Espert representa una nueva herida dentro del gobierno de Javier Milei, que acumula denuncias por corrupción, ajuste y desmanejos administrativos en plena crisis económica.

Su salida deja vacante una candidatura clave en la provincia de Buenos Aires, el distrito más grande y disputado del país, y golpea directamente la estrategia electoral del oficialismo.

Mientras el caso de Fred Machado continúa su curso en la justicia estadounidense, el futuro político de José Luis Espert queda en suspenso. “Dar un paso al costado”, según sus propias palabras, podría no ser solo un gesto momentáneo, sino el comienzo del final de su carrera política.

Milei respaldó la decisión y apuntó contra “una operación maliciosa”

Con tono desafiante —pero mientras ensaya con su banda musical para la presentación de su libro de este lunes—, Javier Milei se refirió a la renuncia de José Luis Espert y buscó dejar claro que el rumbo del gobierno no se modificará.

“El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo”, aseguró el mandatario en un mensaje difundido desde Casa Rosada.





El ultraderechista insistió en que “la Argentina siempre está por encima de las personas” y que “garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros”.

En su declaración, Milei evitó mencionar directamente el escándalo con Fred Machado, pero reafirmó su narrativa de persecución política, al señalar que “aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo”. Y cerró su mensaje con una frase que ya resuena en su entorno más cercano: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.

