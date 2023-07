En medio de la discusión paritaria que protagonizan el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, las partes arribaron a un acuerdo para modificar el régimen de licencias parentales. La nueva regulación amplía su duración, crea nuevos beneficios para las personas no gestantes y contempla situaciones que involucran a docentes en el cuidado de niños y niñas en casos como las medidas de abrigo. El acuerdo considera además, la posibilidad de que tanto la persona gestante como quien oficia de corresponsable parental, (sea el padre o no) cuenten con igualdad de condiciones para estar presentes durante los días posteriores al nacimiento del bebé.

“Esto es la punta de lanza”, aseguran desde el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la entidad que impulsó los cambios y encontró un ámbito receptivo en el equipo de gobernador, Axel Kicillof. Entre los cambios más importantes se destaca la creación de la Licencia de Cuidados del Recién Nacide para el corresponsable parental que podrá extenderse hasta 45 días. De esta manera, la persona no gestante que ocupe el rol paternal podrá gozar de más días que le permitan participar de los cuidados del bebé, así como del acompañamiento necesario a la persona gestante.

Hasta la firma del acuerdo, viernes pasado, sólo existía la licencia por maternidad para personal femenino de 135 días y la de paternidad para personal masculino de tan sólo cinco días. Si bien aún se aguarda la publicación del texto definitivo del acuerdo, el nuevo paradigma del que se nutre el acuerdo define que la ‘persona gestante’ tendrá el beneficio de hasta 135 días de licencia. La persona no gestante, definido como el corresponsable parental, gozará de una licencia por nacimiento de 15 días. A partir de este momento, y a lo largo de la licencia de la persona gestante, el corresponsable podrá hacer uso de los 45 días de cuidados. Tiene la posibilidad de hacerlo inmediatamente después de que finalicen los 15 días posteriores al nacimiento o, por ejemplo, durante las últimas semanas de la licencia de la persona gestante.

Otra condición importante es que la Licencia de Cuidados del Recién Nacide será de mutuo acuerdo. Ambas partes, la gestante y la corresponsable, certificarán el momento en que se llevará adelante. Esto se debe a que hay situaciones en que el padre no forma parte de la crianza y no hay otra persona que lleve adelante ese rol. Por ende, el beneficio no será otorgado si la persona no comparte las tareas de cuidado bajo reconocimiento de la parte gestante. En estos casos, como esta licencia tiene la particularidad de ser compartida, la persona gestante podrá disponer de hasta 30 días extra de licencia por encima de los 135 iniciales.

“La necesidad de incorporar perspectiva de igualdad de géneros a las licencias parentales de las que gozan los trabajadores de la educación es una necesidad que se viene discutiendo hace más de quince años”, explica Marcela Escobar, Secretaria Gremial de SUTEBA en diálogo Buenos Aires/12. Señala también que estas iniciativas implican asumir la idea de crianzas compartidas en un marco de promoción de los derechos de las infancias, “compartiendo la crianza de forma más equitativa”.

Más derechos

“Esta discusión fue inabordable con la gestión de Vidal”, remarca Escobar en relación a las condiciones políticas actuales que propiciaron el desarrollo de este acuerdo. “Hay un Ministerio de Mujeres que empuja el paradigma de cuidados compartidos, hay un Estado argentino que lo asume de otra manera, por esto es un primer gran acuerdo”, agrega.

En conjunto con la Licencia de Cuidados del Recién Nacide, la ampliación de los días licencia por nacimiento y el nuevo entendimiento en los roles del cuidado de los hijos e hijas, también se acordó la extensión de los días de licencia por adopción. Este es un esquema que rige sus días de licencia según la edad del niña o niño adoptado y, en todos los casos, se incrementan los días otorgados. A su vez, Escobar destacó el acuerdo para que quienes adopten puedan decidir en qué momento del proceso de adopción iniciar la licencia.

La Licencia por Medida de Abrigo también fue parte de este acuerdo paritario. En este caso se trata de decisiones dictadas por un juez y que otorgan la tenencia provisoria y la responsabilidad del cuidado de un niño o niña a una determinada persona. En el plano de la protección y promoción de los derechos de las infancias, cuando se detecta una situación conflictiva en el hogar o bien en el grupo que ostenta con la responsabilidad de los cuidados de un menor, el juez puede dar la tenencia provisoria a otra persona.

Escobar relata que en muchas ocasiones son los propios docentes los que identifican los problemas que atraviesa un chico o una chica y efectúan la denuncia en el juzgado pertinente. En muchos casos, la medida de abrigo dictada por el magistrado le otorga los cuidados a maestras o maestros que hasta ahora no podían tomarse los días necesarios para establecer el vínculo y organizar su nueva situación de vida.

“Este acuerdo con docentes de la Provincia es la culminación de un proceso post pandemia que se dio para actualizar el paradigma de licencias parentales”, destaca Escobar y recuerda que tiempo atrás este tipo de acuerdos se desarrollaron con los gremios que aglutinan al resto de los empleados que dependen del Estado.

Paritarias

El sindicato conducido por Roberto Baradel también se encuentra en plena discusión salarial con el gobierno provincial. A fines del mes pasado se llevaron a cabo las primeras reuniones convocadas por el gobierno de Axel Kicillof para discutir las demandas presentadas por el FUDB. El planteo más importante fue la necesidad de un incremento salarial que contemplase los porcentajes ya logrados por la Paritaria Nacional Docente "que permita garantizar el poder adquisitivo salarial docente ante el avance inflacionario y así dar continuidad a la recuperación salarial". Aún no hubo una oferta por parte del Ejecutivo.

Más allá de las demandas salariales, desde el Frente solicitaron la apertura de las otras tres comisiones de la Paritaria Docente: Relaciones colectivas, Condiciones laborales y Salud laboral, para abordar a las diferentes temáticas pendientes de resolución.