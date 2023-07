Estudiantes de la facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunciaron este martes una movilización a la Legislatura porteña, tras conocer la desestimación del Gobierno de la Ciudad de realizar un estudio de impacto ambiental, de la obra para la instalación de dos locales gastronómicos en la Reserva Ecológica Costanera Norte.



El 11 de julio concentrarán desde las 16 y marcharán al Parlamento porteño, junto a organizaciones ambientalistas, en el marco de la campaña de rechazo a la disposición de la administración de Horacio Rodríguez Larreta de avanzar con una serie de construcciones en la Reserva Ecológica lindante a la Ciudad Universitaria.



“La Reserva no es un negocio”, señalaron los estudiantes que se oponen, puntualmente, a la construcción de dos locales de gastronomía previstos en un área natural de 23 hectáreas en la que conviven unas 800 especies de seres vivos y que es considerada como un reservorio de biodiversidad.



De acuerdo con el proyecto oficial, la Reserva sumará “áreas de servicios” para los visitantes, tanto en la Reserva de la ribera norte como en la situada en la Costanera Sur, donde también están previstos dos espacios de gastronomía.



En el caso de la de Costanera Norte, el Gobierno porteño arrancó esta semana con las obras para levantar algunas edificaciones, luego de presentar ante la UBA un informe, en el que consideró que no era necesario el estudio de impacto ambiental dado que la propuesta forma parte de “la categorización 'Sin Relevamiento Ambiental'”.



Los estudios de impacto ambiental están regulados por la ley 123 de la Ciudad de Buenos Aires con el propósito de “identificar e interpretar, así como a prevenir o recomponer los efectos de corto, mediano y largo plazo que actividades, proyectos, programas o emprendimientos públicos o privados, pueden causar al ambiente”.



Fuentes de la UBA precisaron que los espacios de servicios previstos, al igual que unos sanitarios y un centro de interpretación, estarán localizados dentro de la zona considerada como “Urbanización Parque” y no en la conocida como “Reserva Ecológica”. “Hasta que el estudio no se realice las obras son ilegales y es urgente que se detengan”, manifestaron desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas.