River Plate, cómodo líder de la Liga Profesional pese al tropezón que sufrió el fin de semana ante Barracas Central, recibirá este miércoles por la fecha 23 a Colón de Santa Fe con la premisa de retomar la senda del triunfo para quedar a un paso de obtener el título.





River (50 puntos) cayó con el Guapo con una formación conformada por varios suplentes, pero igual mantuvo su importante distancia de nueve puntos, ya que sus perseguidores Talleres de Córdoba y San Lorenzo sumaron 41, cuando restan cinco fechas, es decir con 15 unidades por jugarse.



Si el equipo dirigido por Martín Demichelis le gana al Sabalero y luego repite en la fecha siguiente ante San Lorenzo, podría gritar campeón en forma anticipada si además Talleres no se queda con los tres puntos en su visita a Sarmiento de Junín y luego cuando reciba a Unión en Córdoba.



Fue muy criticado el DT por poner un equipo con muchos suplentes ante Barracas, que le ganó muy bien a un River remendado. Las dimensiones del campo de juego, pequeñas pero reglamentarias, y el estado del césped no impulsaron la derrota millonaria, por más que Demichelis lo mencionó como excusa.



Para recibir a los sabaleros, estarán todos los titulares, porque el título está muy cerca y la intención es no dejar escapar puntos en la recta final.



Enfrente estará un golpeado Colón, que figura 22° y viene de sufrir una dura goleada 0-4 ante Racing en Santa Fe.



Colón jugó muy mal (especialmente en el primer tiempo, cuando ya perdía 0-3), y el DT Néstor Gorosito (de pasado riverplatense) hizo cuatro cambios en el entretiempo.

En el conjunto santafesino se espera que siga habiendo variantes en la formación, porque Rafael Delgado fue expulsado y dejará su lugar a Baldomero Perlaza. Además regresarán al equipo Paolo Goltz, Santiago Pierotti y Cristian Vega, y los que saldrán serán Leonel Picco, el uruguayo Andrew Teuten y el paraguayo Jorge Benítez.



El último triunfo sabalero en Núñez fue en la primera fecha de la Liga 2021 por 2-1 con un gol de Rodrigo Aliendro, actualmente figura en el equipo de Demichelis.



El encuentro se jugará este miércoles a partir de las 21.30 (TV: ESPN) en el estadio Más Monumental.



Clásico en el Cilindro de Avellaneda

Racing Club recibirá a San Lorenzo, uno de los escoltas del líder River Plate junto con Talleres de Córdoba, en el clásico correspondiente a la jornada 23 de la Liga Profesional.





La Academia tiene 30 unidades, a 20 del Millonario, y viene de golear a Colón en el Cementerio de los Elefantes.



El equipo de Fernando Gago, que se encuentra en los octavos de final de la Copa Libertadores, además está a tres puntos de los puestos clasificatorios a la próxima edición de la Copa Sudamericana.



San Lorenzo, por su parte, cuenta con 41 puntos y viene de vencer a Rosario Central en el Nuevo Gasómetro.



El Ciclón todavía cuenta con chances matemáticas de pelear por el título, a pesar de los nueve puntos que lo separan de la cima.



El entrenador Rubén Insúa realizaría una sola modificación: el defensor Gonzalo Luján se parará en la zona defensiva en lugar de Carlos Sánchez (pasará al mediocampo) y el que dejará su lugar es Francisco Perruzzi.



El partido se jugará desde las 19.30 (TV: ESPN Premium) en el estadio Presidente Perón de Avellaneda.



El Pincha juega en Arroyito

Rosario Central recibirá a partir de las 18 (TV: TNT Sports) en el estadio Gigante de Arroyito a Estudiantes de La Plata, en otro de los partidos que le darán continuidad a la fecha 23 de la Liga Profesional.





Central está séptimo con 25 puntos y su objetivo es sumar la mayor cantidad de unidades para clasificarse a una de las copas internacionales.



El director técnico Miguel Angel Russo contará a priori con la vuelta del zaguero Carlos Quintana, recuperado de un estado febril que lo dejó fuera del equipo el último partido, en lugar de Juan Cruz Komar.



Estudiantes de La Plata viene de empatar de local con los santiagueños de Central Córdoba y no tendrá al lateral derecho Leonardo Godoy ni al volante ofensivo José Sosa, ambos por lesiones musculares.



El Taladro quiere volver a sumar en Victoria

Banfield buscará su segunda victoria consecutiva cuando visite desde las 17 (TV Pública) a Tigre, por la jornada 23 de la Liga Profesional.





El Taladro se ubica en 26° con 21 unidades, a cuatro del último Arsenal, y viene de una victoria vital ante Argentinos Juniors para sus aspiraciones de seguir en Primera.



Tigre, por su parte, se encuentra 19° con 25 puntos y en su última presentación cayó frente a Defensa y Justicia en condición de visitante.



El DT del Matador, Juan Sara, realizará dos cambios en el mediocampo para intentar volver al triunfo como local: Agustín Cardozo y Ezequiel Forclaz en reemplazo de Cristian Zabala y Sebastián Prediger.



Un Calamar en Mendoza

Godoy Cruz buscará seguir escalando en la tabla de la Liga Profesional cuando reciba a Platense a partir de las 15.30 (TV: TNT Sports) en el estadio Victor Legrotaglie de Gimnasia y Esgrima de Mendoza.





El equipo mendocino está noveno con 33 puntos y viene con el ánimo alto tras haber goleado a Boca y empatado el sábado pasado en Córdoba con Talleres, en un partido que pudo haber ganado.



Platense, dirigido por Martín Palermo, se ubica en el puesto 14° con 29 unidades, pelea por la permanencia y en su último compromiso perdió como local ante Lanús.