El gobierno de China decidió restringir desde el mes próximo la exportación de galio y germanio, dos metales clave en la fabricación de semiconductores y otros componentes utilizados en la transición energética. Así lo anunció el Ministerio de Comercio y la Administración General de Aduanas del país asiático, en una escalada en el conflicto con Estados Unidos y sus aliados.

Beijing anunció la medida luego de que Estados Unidos y otros países fabricantes de microprocesadores como Japón y Países Bajos anunciaran limitaciones a la importación de tecnología china por motivos de seguridad nacional. “Con el fin de salvaguardar los intereses y la seguridad nacional, con la aprobación del Consejo de Estado, se decide implementar controles a la exportación de elementos relacionados con el galio y el germanio”, anunciaron las autoridades chinas en un comunicado difundido por las agencias DPA y Bloomberg.

Esencialmente, las exportaciones no se prohibirán, pero estarán sujetas a la aprobación gubernamental. Ahora para poder exportar, los operadores deberán presentar una solicitud al Ministerio de Comercio, completando un formulario, en donde tendrán que detallar quienes son los compradores del exterior y en qué modo aplicarán los metales. Luego de ello, el Ministerio de Comercio revisará la documentación adjunta a la solicitud de exportación y tomará la decisión de aprobarla o no, remitiendo la decisión al Consejo de Estado si son artículos que tienen un "impacto importante en la seguridad nacional". Mao Ning, vocera del Ministerio de Exteriores, evitó aclarar si la medida es una respuesta a las sanciones occidentales y defendió el compromiso de China con unas cadenas de suministro globales “seguras y estables”, subrayando que el país siempre ha implementado acciones "no discriminatorias".

"El control de exportación del gobierno chino sobre artículos relevantes de acuerdo con la ley es una práctica internacional común y no se dirige a ningún país específico", aseguró la portavoz. La medida tomada por China produjo hoy subas de hasta el 10 por ciento en las acciones de empresas productoras de metales que cotizan en la bolsa de Shanghái, pues la expectativa es que genere un alza en el precio de estas commodities.



Tanto el galio como el germanio generalmente son producidos como subproductos en refinerías delicadas al zinc y al aluminio. China es la principal fuente de ambos metales, produciendo un 94 por ciento del galio mundial y 83 por ciento del germanio, según un estudio de la Unión Europea.