La homosexualidad fue y sigue siendo un tabú en el mundo del fúbol. Sin embargo, algunas voces comienzan a alzarse y pronunciarse sobre este tema, como es el caso del exfutbolista de la Selección argentina, Ariel Garcé, quien reflexionó y comparó lo que ocurre en la actualidad con lo que sucedía en otros tiempos.

"No está permitido. Ha pasado en algunas partes del mundo, por suerte hoy mucho más, que hablan. Antes vos lo decías y si te borraban por eso, nadie se enteraba", aseguró Garcé en declaraciones radiales.

En esa misma línea, el exRiver explicó que "hoy quizás hay un cierto respaldo para mostrarte como sos y ser aceptado por todo el mundo", aunque reconoció que no es casualidad que quienes se animaron a hablar públicamente hayan sido las grandes figuras: "Casi todos los que hablaron eran cracks en sus deportes, porque si no te dicen: 'Y encima juega mal...'", sumó.

Esta no es la primera vez que el exfutbolista se muestra muy crítico con el deporte. “El ambiente del fútbol es muy cerrado, lo limitan un montón de intereses, empezando por el económico. ¿Por qué no hay homosexuales en el fútbol? Hay en todos los ámbitos, ¿y en el fútbol no? ¡Vamos!”, cuestionó en una entrevista con La Nación, en 2020.

“En realidad hay, pero no se dice porque no conviene, porque el ambiente te marca y no jugás más. El ambiente dice que para jugar al fútbol hay que ser macho”, afirmó el Chino.

Y sentenció: “Todos los futbolistas tenemos miedo, ¿cuál es el problema de admitirlo? Si sos gay o aceptás tener miedo, te perdés de ganar plata, perdés prestigio, no te van a probar, te van a cantar en todos los estadios. Culturalmente estamos mal y el fútbol conserva cosas de hace mil años”.