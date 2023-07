Paris Saint-Germain alcanzó un acuerdo para la salida de su entrenador Christophe Galtier, un año antes de lo estipulado en su contrato, y ahora tiene el camino limpio para presentar en las próximas horas al español Luis Enrique como nuevo director técnico.



El técnico francés, de 56 años, dejó el club parisino tras una temporada en el cargo en la que ganó la Ligue 1, pero no pudo sumar la Copa de Francia y la Liga de Campeones, pese a contar en su plantel con el astro argentino Lionel Messi, el francés Kylian Mbappé y el brasileño Neymar.



Galtier, quien habría recibido 10.000.000 de dólares por la temprana salida del PSG, de acuerdo a lo publicado por la prensa gala, estuvo a cargo del equipo en 50 partidos con 34 triunfos, seis empates y diez derrotas. La semana pasada, el técnico fue detenido junto a su hijo en Francia, acusados de presunta discriminación y racismo por hechos ocurridos cuando era director técnico del Niza, en la temporada 2021-2022.



Con la salida de Galtier el PSG presentará al español Luis Enrique como DT de un equipo que ya no tendrá a Messi y que por ahora sólo cuenta con un argentino: el campeón del mundo Leandro Paredes, que regresó de su paso por la Juventus y que todavía no tiene definido su futuro.



Desde la compra del club por parte de capitales qataries en 2011, por el club francés pasaron como entrenadores de gran renombre como el italiano Carlo Ancelotti, el francés Laurent Blanc, el español Unai Emery, el alemán Thomas Tuchel, el argentino Mauricio Pochettino y Galtier, pero ninguno pudo liderar el proyecto para ganar la Champions League, el gran objetivo planteado por sus dueños. Ahora será el turno de Luis Enrique, exDT de la española y campeón del trofeo continental con el Barcelona, para ver si puede lograrlo con un plantel más austero y menos figuras rutilantes que en las temporadas pasadas.