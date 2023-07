El legislador porteño Matías Barroetaveña cuestionó este miércoles con firmeza al gobierno porteño, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, y denunció la falta de políticas públicas, de obras de infraestructura y la enorme desigualdad que hay entre la zona norte y sur de la Ciudad de Buenos Aires.



Así lo explicó por AM750: “La Ciudad es muy desigual y vive por debajo de sus posibilidades. Uno, comparándola con otros lugares, podría pensar que en alguna cuestión está mejor. Eso no está mostrando la enorme desigualdad que existe de recursos”.

Es que, para analizar el desempeño del gobierno de Rodríguez Larreta, el legislador pidió tener en cuenta el presupuesto de la Ciudad: “A veces es difícil ver lo que no se hace. La Ciudad recorta el lugar donde se concentran los mayores recursos. Todo el sistema financiero nacional tributa en la Ciudad de Buenos Aires. Eso le da un presupuesto similar a ciudades como Madrid o Barcelona”.

Pero, pese al alto presupuesto, las exigencias son pocas: “La demanda sobre la ciudad por haber sido un lugar donde había un delegado del Presidente de ABL, es tener las veredas limpias. Se le demanda lo que se le demanda a un intendente. Y no se le demanda, por ejemplo, que la Ciudad tenga indigencia cero o una red de subtes como es necesario”.

“La Ciudad no tiene ministerio de Trabajo. Producción es un área mínima sin recursos. Tiene el sistema tecnológico nacional, Conicet, la UBA, una cantidad de investigadores impresionantes, y la Ciudad de Buenos Aires no aporta nada a esa inversión. Tiene todas las potencialidades para poder incentivar esto y nos daría las exportaciones que necesitamos”, contrapuso en tono propositivo.

Sin embargo, lamentó que, tras no llevar a cabo las políticas que la sociedad reclama, el Gobierno porteño se esconda “mintiendo descaradamente”. “Lo habitual es hablar y decir cosas que no se corroboran. Dicen que bajaron el delito y no presentaron ese informe. Esos datos, que son del año pasado, no los muestran”, ejemplificó.

A lo que sumó: “Los viaductos fueron financiados por Nación y ellos lo muestran como sus obras, mientras que no hicieron un metro de subte. Y lo otro que se apropian es el discurso, lo que logramos instalar, como el valor de la educación pública, toman la bandera y la vacían de contenido”.

Esto sí, hay un punto que no tocan ni discursivamente, y tiene que ver con la zona sur de la Ciudad, la más postergada en materia de políticas públicas. “Es un lugar profundamente desigual. Esto lo muestra los siete años más de expectativa de vida que hay en el norte que en el sur”, sintetizó en un dato.

Luego, aseguró: “Ese número se da por un conjunto de políticas. En el sur de la Ciudad no tienen atención suficiente en el sistema de educación y salud, que es la que necesitan aquellos sectores más postergados para tener igualdad de oportunidades. En eso, el Estado es un fracaso. En el sur de la Ciudad hay indicadores de hacinamiento y desnutrición infantil que son similares a los peores lugares del conurbano. Hay una desinversión que se reproduce en eso”.