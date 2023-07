TEATRO

Viñetas de un mundo roto

Tolosa y Marcos viven en un cuarto de pensión y trabajan en una historieta mientras viven de la venta callejera de linternas. Sus dificultades para conseguir comida y una deuda con la pensión en la que viven aumenta el deseo de evadirse y buscar refugio en su tarea creativa. El mundo golpea, ellos se refugian: un problema que puede generar muchos malos entendidos. Una obra que indaga, estéticamente, los cruces entre lo teatral y la historieta y, temáticamente, los límites del arte ante las condiciones materiales, con dramaturgia y dirección de Pablo Elías Quiroga. El vestuario es de Daira Gentile, la escenografía de Florencia M. Tutusaus, música de Juan Zoglio e Ilustraciones de Pablo D´alio. Con Nicolás Balcone, Sofía Brihet, Gaston Frías, Marta Haller, Alejandro Hener, Manuela Méndez y Ricardo Tamburrano.

Lunes a las 20.30, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $3000.

Mirjana y los que la rodean

Mirjana es una mujer de edad mediana en la lucha por sobrevivir con lo que puede o con lo que tiene. Ella va desde la cocina hasta el dormitorio de los vecinos como cuando va a su trabajo. Lo que la rodea son personas como muebles, personas que le impiden el paso o la empujan hacia el abismo. Mirjana es un vacío que se llena de drama, café y cigarrillos. Nueva puesta de esta obra del croata Ivor Martinic, el autor de Mi hijo sólo camina un poco más lento. La traducción es de Nikolina Zidek, el arte es de Martín Hoffmann y la dirección es de Roberto Aguirre. Con Amanda Bond, Daniela Caldora, Graciela Cirigliano, Lucia Clavel, Juan Creus, Miguel Octavio Luna, Gonzalo Martinez Castro y Yamila Ulanovsky.

Sábado a las 21.30, en Teatro de Repertorio, Melo 1756, Vicente López. Entrada: $2000.

MÚSICA

Los trabajos y las noches

Segundo trabajo de la cantante Roxana Amed con el pianista finlandés Frank Carlberg centrado en la obra de Alejandra Pizarnik. A una década de La sombra de su sombra (2012), este nuevo disco está formado por once piezas de orfebrería que, con un minimalismo sombrío y meditativo, se sumergen en los secretos de la poesía de Pizarnik. Fue grabado en Estados Unidos, donde residen Amed y Carlberg, y cuenta con la participación de los notables Adam Kolker en saxo y clarinetes, Simon Willson en bajo y Michael Sarín en batería. “Ofrecer mi voz a los poemas de Pizarnik es una experiencia profunda y transformadora”, explica Amed. “La música audaz y sofisticada de Frank Carlberg me dio un universo sonoro inspirador, y mi voz tenía que navegar esas aguas con alma y respeto. Este nuevo set de canciones con un quinteto es un viaje mágico para mí".

Olvidarte nunca

Nuevo simple de Julieta Laso, adelanto de su inminente quinto disco como solista –sucesor del premiado Cabeza negra (2022)–, en este caso acompañada por la cubana La Dame Blanche como cantante invitada. Luego de la versión en español de “No me arrepiento de nada” y del tema “El mago y la publicidad”, cantado junto a Vicentico, Laso presenta esta versión libre de una canción chilena de la banda Los Golpes, grabada originalmente en 1971 y convertida en un éxito de la música popular chilena. Se trata de su primer encuentro con La Dame Blanche, cantante, flautista y percusionista cubana, heredera de las oratorias de la rumba afrocubana gracias a la influencia musical de su padre, Jesús "Aguaje" Ramos, trombonista y director artístico de la orquesta Buena Vista Social Club. Esta nueva grabación de “Olvidarte nunca” fue producida por Macha Asenjo y su equipo Perros con Tiña.

ONLINE

Grandes esperanzas

La novela de Charles Dickens, publicada en 1861, ha sido adaptada al cine y la televisión en más de una docena de ocasiones. Para los cinéfilos, la versión británica de 1946 dirigida por David Lean permanece en la memoria como una de las mejores, aunque los seguidores del mexicano Alfonso Cuarón recordarán la relectura moderna de 1988 con Ethan Hawke y Gwyneth Paltrow. Los seis episodios de este nuevo acercamiento seriado, que pueden verse en Star+, fueron escrito para la BBC por Steven Knight (Promesas del este, Peaky Blinders) y cuentan con la participación de Fionn Whitehead como Pip, el huérfano ingenuo y esperanzado, y Olivia Colman en el rol de la excéntrica Miss Havisham, fuertemente maquillada para la ocasión. Con un tono marcadamente oscuro, la versión 2023 cuenta con sus buenas dosis de sexo y violencia. Una nueva manera de acercarse a un verdadero clásico de la literatura (y del teatro, gracias a la adaptación decimonónica de Gilbert & Sullivan) y abrir el apetito dickensiano.

V: Invasión extraterrestre

Toda una generación de niños y adolescentes disfrutaron de la exhibición semanal de la serie de ciencia ficción más recordada de los años 80, intercambiando impresiones ante el shock de la escena del nacimiento alienígena. Luego de algunas demoras a partir de su anuncio, HBO Max acaba de sumar a su oferta la miniserie original en dos partes y los diecinueve capítulos de la secuela seriada, que fueron transmitidos originalmente entre 1983 y 1985. Restaurados a partir de los negativos originales, cada episodio vuelve a cobrar nueva vida: allí está la malvada Diana y el heroico Mike Donovan, además del buenazo de Willie, interpretado por Robert Englund poco antes de transformarse en Freddie Krueger.

CINE

Noh

El Cine Gaumont está exhibiendo el documental ficcional dirigido a seis manos por Marco Canale, Juan Fernández Gebauer y Ignacio Ragone, proyecto filmado enteramente en Japón que traslada al Extremo Oriente las directivas de la obra La velocidad de la luz, montada originalmente en la Villa 31 en 2017. El narrador es el fantasma de un viejo actor de teatro noh y los protagonistas el propio Canale, dramaturgo y director teatral, y un grupo de hombres y mujeres ancianos poniendo a punto los detalles de la obra. La realidad mete la cola constantemente, en particular cuando la pandemia de covid-19 amenaza con sabotear todo el proceso creativo. En tanto, la viuda del actor intenta salvar el teatro familiar de una destrucción segura y sale en busca de la ubicación de un pino legendario que, dicen, fue el lugar donde el noh fue creado. El trío de realizadores logra una película frágil, extraña y bella, que no se ata a ninguno de los corsés estéticos del cine independiente argentino contemporáneo.

Extrañeza

La nueva película del director italiano Roberto Andò (Viva la libertad) imagina la fuente de inspiración de Luigi Pirandello para la creación de su obra más famosa: Seis personajes en busca de autor. Toni Servillo es el encargado de darle vida al gran escritor y dramaturgo siciliano, y el relato lo encuentra visitando el pueblo natal ante la muerte de su nodriza. Allí conoce a un par de sepultureros que, en su tiempo libre, practican las artes de la escritura y puesta en escena teatral. Con algo de fantasía y un tono humorístico que, por momentos, entrelaza lo real con lo onírico, Andò expone las penurias y placeres de la creación artística de uno de los creadores indiscutibles del teatro moderno.

TV

Kung Fu

Con un retraso de dos años (la serie ya lleva tres temporadas y hasta ahí llegará), la señal Warner comienza a emitir los primeros capítulos de esta remake/relectura –pero no secuela– de la famosa serie de los años 70, protagonizada por David Carradine como Kwai Chang Caine (originalmente el papel había sido prometido a Bruce Lee). En esta versión del siglo XXI, la heroína es Nicky Shen, una joven chino-americana que deja la universidad como consecuencia de una crisis personal para iniciar un viaje de introspección en un monasterio del interior de China. De regreso en San Francisco, descubre con sorpresa que su ciudad de nacimiento está manejada con puños de hierro por los clanes criminales, y que incluso sus propios padres están a merced de la poderosa mafia china, la Tríada. Olivia Liang es la encargada de darle voz y figura a Shen, demostrando que los tiempos no han pasado en vano y que ya no es necesario ser occidental para protagonizar una serie.

Miércoles a las 23.55, por Warner Channel.

Atlantic Crossing

En 2021 esta producción noruega ganó nada menos que el Emmy a Mejor Miniserie Internacional, pero recién ahora aterriza en Europa Europa. Son ocho capítulos dedicados a la amistad (tal vez un poco más que eso) entre Marta de Noruega y Franklin D. Roosevelt, con el énfasis puesto en gran medida en el rol de la princesa nórdica en la participación de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. De esa manera, el conflicto bélico es visto a través de los ojos de la esposa del príncipe heredero Olav, exiliada en los EE.UU. Con gran despliegue de reconstrucción histórica y un poco de culebrón, la serie vuelve a demostrar el nivel de las producciones escandinavas.

Martes a las 22, por Europa Europa.