El juez Guillermo Pereyra, vocal de la Sala VI del Tribunal de Juicio, condenó al exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, a seis años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, tras declararlo responsable de delitos económicos. También fue condenada la exsecretaria de Hacienda municipal, Carmen Méndez, a tres años de prisión condicional en su caso.

Pereyra halló culpable a Cornejo de tres hechos de peculado, lo absolvió por la duda en uno de los cuatro por los que llegó acusado. También lo condenó por incumplimiento a los deberes de funcionario público en concurso real.



El juez ordenó la entrega definitiva de la camioneta Chevrolet S10 que fue secuestrada desde la casa del exintendente en el marco de la causa, con el cargo de que se realice la transferencia a la municipalidad de Campo Quijano.

Además, dispuso que todos los otros bienes secuestrados en la causa, maquinaria y elementos de trabajo, queden en poder del municipio como depositario judicial, hasta que se formalice la titularidad de dominio.

Sin embargo, Cornejo seguirá en libertad hasta que la sentencia quede firme, según lo dispuesto por el magistrado, a pedido de los abogados defensores Fernando Teseyra y Arnaldo Estrada.



Por otro lado, el juez rechazó los planteos de la defensa de nulidad parcial del requerimiento de juicio y el de nulidad absoluta del procedimiento vinculado al secuestro de bienes del municipio en el loteo Pucará de Cerrillos, el 2 de julio de 2020.

Cornejo también fue absuelto del delito de enriquecimiento ilícito, por el retiro de la acusación de la querella.

"No me llevé un centavo"

"No estoy de acuerdo porque yo me considero inocente; sinceramente, yo no me llevé ni un centavo de la municipalidad", expresó Cornejo a Salta/12 y otros medios de prensa, luego de conocer la sentencia.

"Ha sido un proceso tranquilo, dentro de los cánones normales de los juicios orales, no podemos opinar todavía sobre los méritos de la sentencia porque no están los considerandos. Solamente se conoció el veredicto hoy, sí advertimos que hubo una absolución parcial, en principio sería por el hecho de las maquinarias, hay una aplicación por el beneficio de la duda pero todavía no se conocen los fundamentos", dijo a su turno Teseyra a Salta/12.

El defensor adelantó que van a recurrir el fallo. "En 5 días hábiles se van a conocer los fundamentos y recién ahí se habilita la etapa crítica de la sentencia recursiva, vamos a plantear los recursos de ley de los que ya se hizo reserva", manifestó.

Aun falta para que la sentencia quede firme. Por ahora, si se cumple con la apelación anunciada, habrá una decisión de segunda instancia. Una vez que se conozca esa decisión, todavía queda la posibilidad de recurrir a la Corte de Justicia de Salta, y la última instancia es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El juez también dispuso el mantenimiento de las medidas de coerción dispuestas en octubre de 2020 e intimó a los defensores a presentar una caución inmediata. Teseyra añadió que esto último "es una formalidad de ley, hay que presentar una caución personal de que vamos a controlar que el imputado no se escape de la jurisdicción. Eso es una acta que ya se ha labrado con los anteriores defensores, como hubo un cambio de defensa tenemos que asumirlo formalmente en un acta".



El juez Pereyra condenó además a la ex secretaria de hacienda Carmen Méndez, a tres años de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua, como autora de un hecho de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública en concurso real. Méndez fue defendida por los abogados Juan Martín Solá Alsina y Pablo Tobío.

Además, el magistrado ordenó que se extraigan las copias de las declaraciones de dos testigos, de apellido Sarapura y Laime, un pedido de la defensa de Méndez sobre el primero y la querella sobre el segundo.

En este juicio impulsaron la acusación la fiscala penal de delitos económicos complejos Ana Inés Salinas Odorisio, y el abogado querellante, Rodrigo Daniel Palazzo Gutiérrez en representación del intendente de Campo Quijano, Carlos Folloni. La causa inició con la denuncia formulada por el jefe comunal el 28 de enero de 2020.

El Ministerio Público Fiscal destacó que "a lo largo de los diez días que duró la audiencia debate, la fiscal(a), presentó todas las pruebas que permitieron demostrar la responsabilidad de los acusados en los hechos". La funcionaria había requerido seis años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos para el exmandatario, y tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo para Méndez.