El vocero presidencial, Manuel Adorni, trastabilló este lunes en su habitual conferencia de prensa cuando una periodista española le preguntó a qué se refirió el Gobierno de Javier Milei al señalar, en el comunicado que emitió días atrás en el marco de su enfrentamiento con la administración de Pedro Sánchez, que España "ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física".

El vocero suele tener respuesta para todo pero esta vez no supo qué decirle. "No sé efectivamente... No quiero contestarte algo que escape a lo que te pueda contestar algo equivocado. No sé bien de dónde exactamente de dónde, de quién y de dónde surge la base de esa definición (sic). Pero por qué no le dejás los datos tuyos a nuestro subsecretario de Prensa y ahora en un ratito gustosamente te lo contestamos, no hay problema", trató visiblemente incómodo de salir del paso.

El comunicado del Gobierno de Milei

El comunicado al que se refería la periodista fue difundido el viernes pasado por la Oficina del Presidente en la red social X, en respuesta a las declaraciones del ministro de Transporte español, Óscar Puente, quien durante la III Escuela de Gobierno organizada por el PSOE dijo que una vez vio a Milei en la televisión bajo la "ingesta de sustancias".



En ese comunicado, la Oficina del Presidente repudió las declaraciones del ministro español, a las que calificó como "calumnias e injurias" contra el jefe de Estado argentino, pero rerdobló la apuesta dedicando un furioso ataque contra el presidente de España.

"El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia", señaló. "Por el bien del Reino de España, esperamos que la justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente la estabilidad de su Nación y, por consiguiente, las relaciones con nuestro país", remarcó.

Y agregó, en una nueva crítica al mandatario español: "Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del Reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España; ha puesto en riesgo a las mujeres permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física; y en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte".

La respuesta de España

La respuesta por parte de España llegó desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. "​El Gobierno de España rechaza rotundamente los términos infundados del comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la República Argentina,​ que no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos", publicó esa cartera al día siguiente, en redes sociales.



"El Gobierno y el pueblo español seguirán manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad y colaboración con el pueblo argentino, voluntad compartida por toda la sociedad española", añadió.



Este lunes, también se expresó sobre el conflicto de su país con el Gobierno de Javier Milei la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, quien durante una entrevista a la emisora española Antena 3 acusó a la gestión del ultraderechista de "manchar” el “buen nombre de la sociedad española”

“Desde una carta presidencial que lleva un sello presidencial, no es de recibo, que se haga eco de bulos, de noticias que manchan el buen nombre de la sociedad española”, opinó Saiz, quien dijo que “critica con total rotundidad” el comunicado del Gobierno argentino y que “le llama poderosamente la atención”.

Al ser consultada sobre si el ministro de Transportes español lanzó previamente un noticia falsa o no sobre Milei, Saiz indicó que “poco más quiere aportar”, evitando así dar su opinión al respecto. “Yo quiero destacar esas buenas relaciones, esos lazos que nos unen como sociedades”, cerró.