El secretario general del Sindicato de Trabajadores de los Registros del Automotor y Motovehículos, Martín Lomba, informó esta mañana que el paro por tiempo indeterminado anunciado en esas dependencias no se llevó adelante y quedó a criterio de cada seccional.

La medida de fuerza había sido comunicada luego de que el Gobierno anunciara la semana pasada el cierre del 600 seccionales de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA) en el marco de una reforma más amplia.

Lomba habló esta mañana para desacreditar el comunicado que circuló en las últimas horas y que anunciaba un paro por tiempo indeterminado, a la espera de que el Ministerio de Justicia --a cargo del control de los registros del DNRPA-- abriera un canal de diálogo para discutir las medidas anunciadas la semana pasada.

Sin embargo, denunció que desde el cambio de gobierno "hay trabajadores que no cobran y seccionales que están llegando al agotamiento financiero", además de criticar las reformas anunciadas por el Ministerio de Justicia.

"El paro estaba planteado por un comunicado que corrió por parte de un grupo de trabajadores que no están identificados", argumentó Lomba, en diálogo A24. El grupo de trabajadores que habría convocado al paro, según informó la agencia NA, están nucleados en una asociación que no tiene personería gremial y que la mayoría de ellos son afiliados al Sindicato de Comercio y a la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc).

Lomba explicó que, a partir del comunicado, surgieron distintas posiciones entre los trabajadores de los registros, que "proliferaron los grupos de Whatsapp", y se definió que cada seccional decida cómo acatar la medida difundida públicamente. Más allá de las desprolijidades, el secretario general reconoció que están a la espera de que "el Estado nacional se ponga en comunicación con los encargado de los registros".

El Gobierno anunció el cierre del 40 por ciento de los registros, unas 620 dependencias si se toma el dato de 1.554 registros en todo el país. Las sucursales emplean a 12 mil personas, que no están en relación de dependencia con el Estado sino con quienes concursan para abrir una sucursal de la DNRPA, y se rigen de acuerdo a las políticas que bajan del Ministerio de Justicia.

El ministerio encabezado por Cúneo Libarona anunció el cierre de las dependencias y también modificaciones de la normativa, como la eliminación de la Cédula Azul --que identifica a los conductores autorizados a manejar un vehículo que no está registrado a su nombre-- y también del Certificado de Transferencia Automotor (CETA) --que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la Afip--. Además, decretaron el vencimiento de la cédula verde.

Lomba se mostró excéptico de esas medidas al denunciar que "lo que difundió el Ministerio de Justicia y Milei, no tiene firma, no sabemos si se va a implementar ni cuándo" y criticó que se está avazando sobre una política de Estado sin que existe información sobre su aplicación. En cuanto a la eliminación del CETA y la Cédula Azul, el secretario general lo calificó de "irrisorio" y aseguró que generará "más inseguridad a la hora de circular", ya que un auto podrá ser manejado por alguien sin autorización y en un contexto en el que los propietarios de los autos no estarán obligados a informar la venta de su auto.

Respecto de la suerte de los 12 mil empledos de las más de 1500 dependencias ubicadas en todo el país, el Gobierno adelantó su posición al indicar que obligarán a "los titulares de los registros seccionales a hacerse cargo del 100 por ciento de sus costos operativos".

Durante el último fin de semana, los trabajadores del sector utilizaron las redes sociales para advertir sobre la crítica situación que atraviesa la actividad y anunciaron una medida de fuerza, que finalmente no se concretó.



"Los trabajadores registrales comunicamos que, vistas las circunstancias que amenazan nuestra fuente laboral y por consiguiente a los Registros Seccionales que nos la proveen, hemos decidido el cese de actividades registrales hasta tanto el Ministerio de Justicia convoque al diálogo a nuestros encargados", había informado la asociación de empleados.

No obstante, las fuentes consultadas por NA admitieron que en caso de que ese Ministerio no resuelva la situación de los encargados de los Registros, cuyos ingresos no se actualizan desde hace siete meses, podría convocarse a una medida de fuerza en las próximas semanas.

El Gobierno anunció el viernes ultimo que eliminará el 40% de los casi 1.600 Registros de la Propiedad Automotor que operan en el país, con el fin de "reducir costos y eliminar trámites burocráticos".

También se reducirá el 30% del personal de la Dirección Nacional de Registros Automotor (DNRPA) "en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas".

El Ministerio de Justicia anticipó además que se eliminará la "Cédula azul" desde este mes y el vencimiento de todas las "Cédulas verdes", junto con la simplificación de algunos trámites que se realizan a diario en los Registros.