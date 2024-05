En la búsqueda por "tener la mayor cantidad de herramientas y tener creatividad a la hora de generar nuevos instrumentos para los consumidores, los comerciantes y los productores", Juan Cuattromo anunció este lunes una bateria de medidas que buscan paliar a la situación nacional que instaló un escenario de recesión que se profundizó en abril desplomando el consumo en toda la provincia de Buenos Aires.

En la ahora tradicional conferencia de prensa los lunes, el presidente del BAPRO reconoció que los funcionarios bonaerenses son "responsables con la actividad del banco", pero indicó que para sostener cada una de las políticas "es necesario que cambien las políticas del Gobierno nacional".

"Es muy dificil sostener estas iniciativas cuando cae un 35 por ciento el consumo", dijo en referencia a los últimos números que dieron cuenta del desplome en los supermercados, e indicó que "esta destrucción a las capacidades productivas, esta destrucción del salario y el ajuste contra todos los sectores hace que en el tiempo pueda afectar nuestras herramientas".

Los funcionarios provinciales que asisten a las nuevas conferencias semanales tienen en sus espaldas un banner que retrata la diversidad de la provincia más grande del país. Allí hay dibujados girasoles, molinos, engranajes, grúas, casas, escuelas, fabricas, y cabezas de ganado. Todo eso, sin distinción, se ve afectado por las medidas económicas del presidente Javier Milei. Y así lo explicó Cuattromo que, junto a los ministros Carlos Bianco y Augusto Costa, anunció una batería de medidas destinadas al bolsillo de los bonaerenses.

"Más que hablar de políticas de estabilización por parte del Gobierno nacional, tenemos que hablar de políticas que son la de destrucción del aparto productivo", dijo Cuattromo. Y lo respaldó con datos. Según el índice de consumo de la banca que él preside, que engloba todos los medios de pago, el gasto promedio cayó un 35 por ciento interanual en abril, y es la caída más pronunciada de todas. Los supermercados son el rubro donde el consumo más cayó, y el descenso fue más pronunciado en la región metropolitana, con un 38 por ciento interanual.

Ese mismo índice marcó que, comparado interanualmente, la cantidad de clientes del BAPRO creció un 40 por ciento. Ante una inflación que subió casi un 110 por ciento entre diciembre y abril, las herramientas financieras bonaerenses no perdieron competitividad, sino lo contrario, ya que el banco incrementó sus beneficios y con eso buscó paliar la crisis, apuntando a los consumidores vía descuentos, pero también a los productores con una mayor cantidad de créditos. Todo eso fue reforzado en la conferencia de este lunes.

Impulso a la producción

Por indicación del gobernador Axel Kicillof, el BAPRO trabaja, principalmente, con pequeñas y medianas industrias. Debido a las dificultades que atraviesan las unidades productivas, y sobre todo a esta altura del año, Cuattromo anunció la Línea Provincia Aguinaldo, que financia el pago de sueldos, vacaciones, bonos extraordinarios, compensaciones y aguinaldos. Los montos se extienden según el importe que el solicitante acredite en las cuentas bancarias, y el crédito tiene un plazo de hasta seis meses para ser devuelto, con una tasa fija y en pesos que va desde el 24 por ciento.

Cuattromo también anunció, junto al Ministerio de Producción, la segunda etapa de Impulso Comercio II, para financiar la adquisición del capital de trabajo, gasto y devolución, para la adquisición de productos finales, fabricados en Argentina, en comercios minoristas de la provincia de Buenos Aires. El detalle más importante es que este tendrá doce meses de plazo con tres de gracia, para que los comercios tengan tiempo de vender los productos y generen allí la capacidad de reparo.

En busca de ampliar la oferta de la banca provincial a sectores que no trabajan con el sistema financiero, el BAPRO lanzó una nueva línea de Microcréditos para emprendedores y emprendedoras, y junto al ministerio de Producción firmó un convenio para que la cartera conducida por Costa subsidie entre 20 y 30 puntos de la misma. Esta medida, según indicaron, es importante para aquellos que no tienen el historial crediticio para acceder al sistema bancario formal. "Se habla mucho de inclusión financiera, pero nosotros creemos que debe ser genuina, transparente y que allí el Estado tiene mucho para ofrecerle a los sectores que no son alcanzados por el sistema financiero", explicó Cuattromo.

En esa línea, el presidente del BAPRO anunció la creación de un nuevo objeto de asistencia, que son los grupos asociativos Provincia Microcréditos, cuya búsqueda es desarrollar más herramientas y posibilidades de inclusión. Las cooperativas nuclean un conjunto de emprendedores que solicitan financiamientos individuales, pero que si lo hicieran de manera conjunta, podrían acceder a financiamientos más grandes.

A su vez, de manera conjunta con el ministerio de Producción, el BAPRO anunció el incremento de garantías del Fondo de Garantías Buenos Aires (Fogaba) para pymes. Cuattromo explicó que el acceso al sistema financiero está mediado por la falta de patrimonio o falta de garantías que le permiten a una pyme acceder a un financiamiento, pero que ante eso, desde la Provincia entienden que "la forma de generar que estos sectores realmente es complementando las áreas del Estado de forma eficiente". Fogaba es un programa que garantiza la toma del crédito, y el anuncio está ligado al incremento de los montos por los cuales se toma la garantía.

Impulso al consumo

"Apuntamos a que los consumidores puedan acceder a un beneficio en esta etapa tan difícil, pero también que nuestros comercios puedan sostener su actividad. Es un momento sumamente complejo para el comercio de cercanía", remarcó Cuattromo, al anunciar que el BAPRO aumentó los límites de tarjetas de crédito. Son, en total, 377 mil millones de pesos adicionales para el financiamiento del consumo de los 550 mil clientes, en una maniobra que involucra a casi 800 mil cuentas.

Al destacar la importancia de la medida, el presidente del BAPRO citó como ejemplo el Hot Sale, donde la plataforma del banco, Provincia Compras, representó el 15 por ciento del total facturado a nivel nacional. Remarcó que en junio se mantendrán los beneficios de descuentos y promociones, y que habrá promociones especiales para el Día del Padre, con un 30 por ciento de ahorro con un tope de 15 mil pesos por transacción, o 12 cuotas sin interés. Cuenta DNI, a su vez, tendrá nuevos topes de reintegro durante junio. Uno semanal de 5 mil 500 pesos en pescaderías, granjas y carnicerías, del 40 por ciento en la compra de garrafas con un tope de 3 mil 600 pesos por persona cada mes, y un monto semanal de 4 mil pesos en ferias, mercados y entidades educativas.

Otro de los temas a los que se refirió el presidente del BAPRO fue a los créditos UVA (Unidades de Valor Adquisitivo), que fueron impulsados por el Banco Nación a principios de mayo. Cuattromo dijo que las líneas en el BAPRO siempre estuvieron, "pero la macroeconomía hace que el acceso a la vivienda a través del crédito se dificulte". Explicó que "todas las ofertas que aparecieron estos días de créditos UVA están, hasta ahora, en una fase comunicacional, ya que no hubo gran colocación de estos créditos".

Dijo también que estos créditos "han demostrado que la inestabilidad macroeconómica la pagan los tomadores de crédito", y recordó que el BAPRO es el único banco de Argentina que estableció un subsidio para aquellos que la cuota del UVA supera el 35 por ciento del ingreso familiar. Para acompañar a los bonaerenses, el banco financia la diferencia y absorve el porcentaje restante entre el 35 por ciento y el monto final. "Pensar créditos UVA a futuro es apresurado por el entorno, los salarios reales registran caídas significativas. Nosotros avanzamos con responsabilidad. Entendemos la necesidad y la urgencia, pero hay que ser cautos", sentenció.

Producción

El viernes pasado, Kicillof declaró de interés provincial un proyecto estratégico entre YPF y Petronas, que consta de la construcción de una planta de GNL en el Puerto de Bahía Blanca. El ministro de Producción, Ciencia e Innovación tecnológica Augusto Costa, utilizó la conferencia del lunes para resaltar la importancia del proyecto.

Primero indicó que la construcción de la planta de GNL en el puerto bahiense y su pleno funcionamiento permitirá que las exportaciones de la provincia de Buenos Aires pasen de representar el 36 al 50 por ciento de las exportaciones a nivel nacional. También destacó que fomentará el desarrollo de sectores vinculados al proceso productivo, que creará 6.300 empleos directos e indirectos durante su construcción, y tres mil durante el período de funcionamiento, y que aumentará la consolidación portuaria de Bahía Blanca y el perfil hidrocarburífero de la Provincia.

Costa subrayó que pese al difícil contexto que crearon las políticas económicas del Gobierno nacional, la Provincia reafirma la voluntad de trabajar con YPF, Petronas y el Consorcio del Puerto de Bahía Blanca, porque se trata de "un proyecto que cambiará la perspectiva de nuestra provincia y la región", y que para el país "también será un proyecto importantísimo".

Gobierno

Antes de la conferencia de prensa la Provincia publicó un nuevo boletín oficial, en el cual anunció la creación del Consorcio de Gestión y Desarrollo de la autopista Presidente Perón, que conforma el tercer cordón de circunvalación del conurbano bonaerense. Las obras de la autopista, al igual que todas las obras públicas nacionales, fueron paralizadas por el presidente Milei.

Bianco, que explicó que la primera acción y la más importante del consorcio será lograr que el Gobierno nacional transfiera a la Provincia la potestad de continuar con las obras y finalizar la autopista, dijo que esta "está literalmente abandonada", y que si bien es transitable, no cuenta con iluminación, no tiene colectoras, y carece de seguridad vial y de presencia policial. El ministro, incluso, afirmó que existen "problemas de seguridad, porque se está transformando en un corredor vinculado al narcotráfico y al narcomenudeo".

La autopista, que consta de 83 kilómetros que van desde el comienzo del camino del Buen Aire hasta la ruta 2, contando la intersección de la ruta 7, estuvo en construcción durante la gestión del Presidente Alberto Fernández. El Gobierno nacional, hasta fines de 2023, construyó 52 kilómetros, pero la obra quedó inconclusa porque faltan finalizar otros seis kilómetros que se encuentran el camino del Buen Aire y Merlo, y 25 más que van desde la ruta 10 hasta la ruta 2, en Guernica. El Consorcio estará conformado por diversos ministerios bonaerenses y por los ocho municipios vinculados a la traza de la autopista, que son Berazategui, Ezeiza, Florencio Varela, Ituzaingó, La Matanza, Merlo, Presidente Perón y San Vicente. Todos participarán en carácter ad honoren.

Al ser consultado sobre la posibilidad que la provincia experimente una situación similar a lo que sucede en Misiones, Bianco recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicó que la policía no tiene un sindicato que lleve adelante sus reclamos, y que los aumentos salariales de las fuerzas bonaerenses están atados a la paritarias.

Sobre los supuestos reclamos y protestas que circulan por redes sociales, el ministro dijo que "no son oficiales ni corresponden a nuestra fuerza policial", y aseguró que se trata de "operaciones que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo, por diversos grupos de policías exonerados que no están vinculados con la fuerza policial". No sólo remarcó que no hay reclamos, sino que subrayó que en la Provincia se ha recuperado el salario de la policía bonaerense "gracias a la gestión de Kicillof, que equiparó el salario con el de los policías federales, lo cual era un reclamo que venía desde los años 70".