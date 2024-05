“Maremoto nacional.” Así vive el PRO de la provincia de Buenos Aires las tensiones entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Las consecuencias, según lo que averiguó Buenos Aires/12, serían inmediatas y el bloque amarillo en la Cámara de Diputados bonaerene corre el riesgo de romperse más temprano que tarde. Incluso, podría suceder este miércoles y la bancada presidida por Agustín Forchieri se convertiría en dos. Doce diputados quedarían sosteniendo la postura del ex presidente mientras que otros cinco del lado de la actual ministra de Seguridad de Javier Milei.

De concretarse el quiebre, Florencia Retamoso de Almirante Brown, Sofía Pomponio de Mar del Plata, Fernando Compagnoni de Bahía Blanca, Abigail Gómez de Coronel Rosales y Oriana Colugnatti de Tres de Febrero conformarían el bloque bullrichista en Diputados. En el Senado, la única banca que podría tomar un rumbo distinto es la de Daniela Reich, la todavía presidenta del PRO a nivel provincial.

Desde el ala que responde a Macri sostienen que toda esta reconfiguración es motivada tanto por Bullrich como por el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. La diputada Colugnatti es la presidenta de la Juventud del PRO en el municipio que gobierna Valenzuela y, contado por la propia legisladora, el ex periodista fue el que la sumó a la militancia política. Además, Reich es la esposa de Valenzuela, por lo que de consumarse la ruptura en Diputados no llamaría la atención su salida del bloque de senadores que preside Alejandro Rabinovich.

La situación de Reich acarrea la dificultad de que, al mismo tiempo, es la vicepresidenta segunda del Senado. Esta condición pone en jaque una salida abrupta del PRO ante la inmediata pérdida de este lugar. Según averiguó este diario, desde el bloque libertario que preside Carlos Curestis estarían presionando para que arribe al espacio al cuál desembarcó Florencia Arietto semanas atrás. "Difícil que Valenzuela haga eso", afirma un conocedor de los movimientos del jefe comunal de Tres de Febrero.

¿Qué pasa si se rompe?

Si hay fractura, Forchieri se quedaría con doce legisladores y sería el segundo bloque más importante después de los 37 de Unión por la Patria. Con diez quedaría la bancada UCR + Cambio Federal que preside Diego Garciarena y que responde al titular del Comité Provincia, Maximiliano Abad. Después, con nueve, estarán los legisladores libertarios denominados dialoguistas.

Pero hay voces en la Cámara que no dejan pasar por alto la posibilidad de que los cinco diputados que pueden irse del PRO se integren al espacio de La Libertad Avanza que comanda Nahuel Sotelo. Hoy son seis diputados, pero si se suma el quinteto de amarillos liberales llegaría a once bancas, desplazando a los radicales del tercer lugar y estarían a sólo a un diputado de los doce del PRO.

Si se da un movimiento de estas características, el foco de atención recaerá sobre los monobloques de Guillermo Castello, ex ladero de José Luis Espert, y de Jazmín Carrizo que responde a Carolina Píparo. Si todos trabajan en tándem, ya se puede hablar de una bancada conjunta de doce o trece legisladores, lo que dejaría a los libertarios con el segundo lugar. Lejos de UxP, pero segundos.

Más allá de todas las especulaciones, nadie asegura que haya ruptura. Desde el equipo de Valenzuela prefirieron no hablar sobre el tema ante la consulta de ese medio. Por el lado del equipo de Cristian Ritondo, uno de los apuntados para suceder a Reich al frente del partido macrista en la provincia, afirmaron que “sólo hay rumores de un posible comunicado o conferencia de prensa” que podría oficializar una salida de los bullrichistas del bloque del PRO.

¿Quiénes se están moviendo?

Los dirigentes provinciales del PRO aseguran que están "padeciendo el coletazo" de un maremoto que se originó con el choque de Macri y Bullrich. Entre quienes defienden al ex presidente de la Nación y recientemente electo titular del PRO, la postura que prima es la de avalar gran parte de la gestión de Milei pero no fusionarse con LLA.

Desde ese sector aseguran que Bullrich y Valenzuela pretenden que el PRO se integre a LLA, lo que restaría capacidad de acción y negociación a la fuerza nacida en la Ciudad de Buenos Aires. Según entienden, se puede compartir la propuesta libertaria, tener un trabajo conjunto en materia legislativa y se puede pensar en una alianza electoral para 2025. “Falta mucho”, agregan al mismo tiempo que reafirman la postura de no integrarse al partido de Milei.

En general, poco sorprende esta bifurcación. Los primeros días de diciembre de 2023 y previo a la jura y posterior conformación de los bloques en Diputados, Retamoso y Pomponio mantuvieron un encuentro con el bloque libertario que preside Sotelo. Ambas legisladoras son férreas defensoras de Bullrich y muy críticas de la política pública que desarrolla Axel Kicillof.

“Da toda la sensación de que Retamoso podría ser la presidenta porque tiene vínculo directo con Bullrich”, señalaron a este diario desde el PRO bonaerense. Retamoso es diputada desde 2021 y viene de ser candidata a intendenta de Almirante Brown por Juntos por el Cambio. Quedó tercera a más de 35 puntos de Mariano Cascallares de UxP y detrás de Emilse Armbriuster, quien encabezó la lista de LLA. Días atrás se refirió a que el rol del PRO debe ser el de un "apéndice" del partido que comanda Milei.

Por el lado de Compagnoni y Gómez, son dos legisladores de la sexta sección que responden al ex senador y ex diputado provincial, Santiago Nardelli. Ex senador del Frente para la Victoria y ex diputado de Cambiemos, aunque también transitó por el espacio conducido por Francisco De Narváez. Hoy Nardelli integra el directorio del Banco Provincia representando a la oposición.

Coletazo tras coletazo

Luego de asumir al frente del Ministerio de Seguridad, las especulaciones sobre el futuro de Bullrich dentro del PRO apuntaron a que decida entre ordenarse bajo el ala de Macri o enfrentarlo. Tras meses de tironeos, hace pocos días el ex presidente retomó las riendas del partido que fundó hace 20 años bajo una lista de unidad que, básicamente, excluyó a Bullrich de toda negociación.

Ante esa "marcada de cancha", la ex presidenta del PRO no se quedó de brazos cruzados y mandó a su tropa bonaerense a jugar la carta ella defienda: la fusión con Milei. Así, en los últimos días se vio un encuentro en Luis Guillón donde participó la propia ministra, donde también estuvieron Valenzuela y Retamoso.

Tras la foto en el distrito de Esteban Echeverría hubo una acción inmediata del macrismo: la renuncia de más de 20 dirigentes al partido que aún preside Reich. Entre ellos el propio Ritondo y el diputado nacional Diego Santilli quien, a su vez, es el referente de Forchieri. Se les sumaron los intendentes de General Pueyrredón y de Vicente López, Guillermo Montenegro y Soledad Martínez.

Esta decisión va de la mano, según señalan en el macrismo, con un preacuerdo que se congenió cuando Macri decidió volver al partido y presidirlo. Esa condición traía aparejada la presidencia de Ritondo a nivel provincial y de Jorge Macri en la Ciudad.

“Eso siempre se supo”, aseguran cerca de Néstor Grindetti. El ex intendente de Lanús es el presidente de la Asamblea del PRO a nivel provincial y, por tanto, tiene la potestad de convocar a elecciones. “Para él el PRO tiene que encontrar otro escenario, no es partidario de la fusión ni cree en una alianza de cogobernabilidad”, explicaron desde el equipo del actual Jefe de Gabinete de la ciudad Autónoma, desde donde se posición y apuntan que “Néstor acompaña a Mauricio hace 40 años”.