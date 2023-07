La Cámara de Diputados dio sanción definitiva a la adhesión de Catamarca a la Ley Nacional N°27.709 denominada Lucio, iniciativa impulsada por la Comisión Bicameral de Niñez y Adolescencia. Esta normativa tiene como objetivo prevenir la violencia y abuso en la infancia a través de capacitaciones obligatorias para funcionarios de los tres poderes del Estado.

La diputada Alejandra Pons (UCR) fue la encargada de fundamentar la importancia de que Catamarca se adhiera a la Ley. Recordó el trágico caso de Lucio Dupuy, un niño que sufrió inimaginables tormentos y abusos por parte de sus tutoras que terminaron arrebatándole su vida. “Estos hechos pusieron en evidencia la omisión y falta de responsabilidad de los funcionarios y de la sociedad en general frente a la violencia intrafamiliar”, dijo la legisladora para luego precisar que uno de los puntos del proyecto contempla que todo agente o funcionario público que tuviese conocimiento deberán comunicar esa situación ante las autoridades competentes, quienes tienen el deber de recibir y tramitar la denuncia.

En el debate, se resaltó la necesidad de un servicio de niñez más eficiente y rápida, que tome en cuenta los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes.

Al respecto Adriana Díaz (FdT) hizo hincapié en la importancia de la formación continua de los agentes públicos para detectar y actuar ante la vulneración de derechos. “El asesinato de Lucio Dupuy mostró que el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema judicial y la comunidad tienen que reaccionar frente al maltrato infantil y el abuso sexual sin indiferencia, ni desidia. Ley Lucio busca generar un cambio masivo, al igual que la Ley Micaela”, dijo.

Por su parte, la presidenta de la Cámara, Cecilia Guerrero (FdT), también vinculó la Ley Lucio con la Ley Micaela, por las capacitaciones obligatorias en los tres poderes del Estado. “Hay Diputados de esta Cámara que todavía no se formaron en perspectiva de género, no podemos sancionar leyes que exijan a los demás cumplir y nosotros no” alertó la diputada.

Natalia Herrera (UCR) instó a poner especial atención en el cruce de datos entre instituciones, como la policía, autoridades de salud y de educación, para detectar posibles casos de violencia intrafamiliar cuando se operativice la Ley. En tanto, Silvana Carrizo (UCR) señaló la preocupante cifra de 4000 denuncias de violencia contra las infancias registradas en el servicio administrativo durante el 2022, y advirtió sobre la falta de acceso a la justicia para niños, niña y adolescente ya que “en todas las causas no se garantiza el derecho a ser oídos” que es una de las cuestiones e donde hace hincapié la Ley.

Cifras

En Catamarca según una nota publicada por Catamarca12 en septiembre del año pasado, la Dirección de Protección y Promoción Integral, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, tenía un promedio de 4 mil causas iniciadas de chicos vulnerados en donde el mayor porcentaje correspondía a casos de abuso sexual.