Miguel Russo piensa en repetir el equipo que empató con Estudiantes para el martes recibir a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Gigante de Arroyito. Para este encuentro se larga este mediodía la reserva de populares y para completar el trámite los socios deberán tener paga a fecha de ayer la cuota de mayo.

Si bien el equipo volvió a quedar en deuda en su presentación ante Estudiantes, el pasado miércoles, Russo considera la posibilidad de jugar el martes a las 18 en Arroyito frente a Central Córdoba con la misma formación. El entrenador respaldó incluso a Ignacio Malcorra, de bajo rendimiento en los últimos partidos. “Malcorra es muy inteligente y fundamental para el equipo, ha sido uno de los mejores del torneo en su puesto. Está pasando un momento que tienen todos los futbolistas”, explicó el entrenador canaya. El único jugador marginado por su rendimiento es Jhonatan Candia, quien ya ni siquiera es citado para concentrar y no volverá a jugar con la auriazul por decisión del entrenador.

El partido del martes, segundo consecutivo en condición de local, se jugará a las 18. Los socios con cuota de mayo paga podrán hoy desde las 12 del mediodía hacer el trámite de reserva de lugar en las tribunas generales. El trámite se completa en la web Boletería VIP. Todos los socios a partir de los 6 años inclusive deben realizar su reserva de su popular para ingresar al estadio. También se podrán adquirir plateas. Para socios tendrán un valor de 4500 y para no socios 9 mil. Sólo podrán comprar plateas no socios de manera digital aquellos que no sean socios y posean DNI.