Pocos conceptos más polisémicos en la cultura pop que el de lo mutante. Hay para quienes algo mutante es algo horrendo, para quienes es algo hermoso, para quienes significa una amenaza y para quienes significa libertad. Tortas, putos, no binaries, faloperxs y exponentes de las más radicales tribus urbanas y comunidades alternativas se han apropiado de la mutancia como caracter de identidad en las últimas décadas. Somos, en definitiva, organismos vivos: mutantes adaptándonos a lo que nos venga.

En ese marco de movimiento, flash y diversidad se mueve también el colectivo de programación y curación del festival Mutante, que este domingo en el C Complejo Art Media tendrá una nueva edición con Juana Molina, Santiago Motorizado, Las Ligas Menores, Fermín y Lupe, un line up que atraviesa generaciones incluyendo artistas que en algunos casos se llevan 40 años de distancia, pero que terminan en unidad -una vez más- por la naturaleza mutante de sus sonidos, de sus looks, de sus canciones. En fin, de sus obras.

¿Cuál es la canción mutante favorita de cada artista? No sé, quiero ver...

► Lupe: Palabras, de Daniel Melero

("Milito en un nuevo mundo", entrevista a Lupe, abril 2021)

Lupe por Cecilia Salas

"Todo ese disco me encanta (Tecno, año 2000), pero en particular esta canción justamente habla de cómo a veces las palabras están de más, y hay cosas que no se pueden nombrar, o que de ser nombradas serían interrumpidas, como un misterio que se convierte en rígido y aburrido. Para mí esto puede aplicarse a una situación entre personas (el otro día justo con un amigo nos abrazamos y citamos la canción, y seguimos bailando), o en general, en la vida misma. Se puede pensar en torno a la identidad, a cualquier cosa de la vida. Hay veces que las palabras están de más."







► Las Ligas Menores: Saludos en la nieve, de Suárez

Las Ligas Menores por Cecilia Salas

"Una canción que siempre me pareció increíble por su rareza fue Saludos en la nieve, de Suárez. Entre la letra y cómo suena sentís que no tenés idea para dónde va a ir el tema en cada verso. Y por momentos ni siquiera sabés qué estás escuchando exactamente. Pero la canción es tan buena que te atrapa totalmente."







► Fermín: La pregunta, de Babasónicos

("El under está prendido fuego, hay propuestas increíbles", entrevista a Fermín, diciembre 2022)

Fermín, gentileza de prensa

"Quiero quedarme con la idea de mutante entendida como lo transformador, y creo que esta canción no solamente me modificó en muchos aspectos, si no que me parece interesantísimo cómo se va modificando a sí misma. La instrumentación es tan austera que podría desarmarse en cualquier momento, pero funciona como el esqueleto perfecto para una de las letras más intensas y crudas que salieron de Dárgelos en los últimos años. A mi gusto, se pone cada día más actual. Y en esa forma de escribir cada vez más simple y filosa, cuanto más profundiza, más me atrapa como oyente."





► Eve y Manuel, del Mutante: Hay que salir del agujero interior, de Virus

"Hay que ir a buscarse, salir de la visión única, mezclarse y mutar. Por eso elegimos esta canción de esta gran banda (con nombre en sintonía Mutante) porque al festival lo fuimos a buscar. Apenas terminó la pandemia, sentimos la necesidad de reencontrar esa movida que en el ida y vuelta se fortalece y cobra sentido. Se puede pensar como una rebeldía hacia lo propio, porque lo propio solo se arma con el otrx, con la diferencia, con lo extraño. Por eso salimos del agujero interior, con todas las ganas de que la escena crezca y que la vida no nos pase por el costado."





