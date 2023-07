Durante dos días, las y los trabajadores de Niñez y Adolescencia mantuvieron un paro de actividades en reclamo a la falta de reconocimiento laboral de 400 agentes de la delegación Rosario, que llevan adelante tareas de acompañamiento para niñas, niños y adolescentes, en situaciones de vulnerabilidad. Aseguran que se trata de una situación provincial que tiene que ver con "promesas de regularización laboral con pase a planta que ya tiene cuatro años y suma dos gestiones diferentes", reclamaron quienes en su mayoría son trabajadores idóneos y profesionales universitarios en psicología, trabajo social y abogacía, que cobran "salarios muy por debajo de la línea de la pobreza elaborada por el Indec", denunciaron. El lunes realizarán un plenario de trabajadores de Desarrollo Social, a las 17, en ATE.

El paro de 48 horas fue parte de un reclamo que ya lleva tres meses. "Venimos generando diferentes instancias de asamblea permanente y medidas porque no hay respuestas respecto a una formalización", dijo Juan Albano, secretario gremial de Junta Interna de ATE Niñez Rosario. Además, sostuvo que el planteo es por 400 agentes que "ya tienen un avance en un decreto paritario de formalización que no se está efectuando. Lo único que tiene que hacer el gobernador Perotti es firmar el pase a planta, porque los procesos previos están dados". Y agregó que "éste es un año electoral y ya son más de cuatro años de precarización, aunque tenemos compañeros y compañeras con hasta diez años en esa situación, teniendo formación profesional. El 60 por ciento de los trabajadores del área estamos en forma precarizada y la cláusula de revisión salarial no impacta en nuestros bolsillos".

En ese sentido, desde la delegación lamentaron que la situación los "pone en una paradoja entre resguardar a las niñeces y adolescencias más atravesadas por la violencia, el hambre, la pobreza estructural, el narcotráfico y los abusos, mientras debemos garantizar la comida y el bienestar en nuestras propias familias", cuestionaron.

"Estamos hablando de la situación en Rosario, pero de la misma manera que aquí son 400, hay 300 compañeros y compañeras en la ciudad de Santa Fe, y otras situaciones en otras localidades", agregó Albano sobre el grupo de trabajadores y trabajadores que tienen salarios "magros, por debajo de la línea de pobreza", y cuestionaron que "hubo un recorte salarial en marzo".

En la misma línea, planteó que "hay un vaciamiento institucional que se ve en los montos salariales, los presupuestos para las instituciones que están desfasados ante la terrible inflación que hay; de las necesidades también, porque se agudizaron las situaciones de vulnerabilidad social que afectan a niñas, niños y adolescentes y no se está pudiendo responder con los recursos necesarios", enumeró.

También planteó "la falta de espacios edilicios acordes a las intervenciones que se tienen que dar, no hay lugares para entrevistas, para una abordaje fluido y generar las instancias con las familias, familias solidarias, familias ampliadas", señaló.

"El Estado Provincial ha reducido los recursos en el sector, devaluando el trabajo y las intervenciones integrales para realmente restituir derechos", expresaron. En ese sentido, reclamaron "no al vaciamiento institucional en Niñez y Adolescencia, pase a planta del personal que hace 4 a 10 años trabajó en la informalidad más empobrecedora; aumento de emergencia para que no nos coma la inflación; basta de recortes millonarios y atrasos para pagar la campaña electoral".