El ex ministro de Salud de Santa Fe y precandidato a senador departamental por la lista Acuerdo Progresista, Miguel Cappiello, aseguró que “en mi gestión anterior como senador estuve en cada localidad, acompañé proyectos, caminé sus calles, trabajé con sus instituciones, y siempre cada pedido fue resuelto". Y aseguró que hoy muchos candidatos "se publicitan ofreciendo proyectos a los vecinos sabiendo que no son posibles desde el ámbito legislativo, sino que le corresponden el ejecutivo, a nivel provincial o municipal, desconociendo totalmente la labor del senador". Y se mostró preocupado porque "todavía existan políticos que hagan esto, o que nuevas caras quieran asumir un rol para el cual no están preparados ni capacitados.” expresó.

Con respecto a su labor, destacó que “gestionar para resolver los problemas de los vecinos, como hicimos y hacemos desde hace tantos años, no es tarea sencilla. Hace falta experiencia, conocimiento y verdadero compromiso, más en estos tiempos, donde la política ha defraudado tantas veces".

Cappiello aseguró que "siento la verdadera necesidad de seguir contribuyendo, que todos puedan contar con la figura de un senador como lo fui yo, que siempre estuve presente en el territorio y por eso la gente me pide que vuelva a ser senador. Algunos me dicen que tengo que volver a ser ministro y otros hasta me piden que sea gobernador” dice sonriente.

Aseguró que “los presidentes comunales de las localidades del departamento y los intendentes me cuentan en cada recorrida que necesitan un senador que sepa acompañar y legislar para el territorio. Por eso digo, hace falta experiencia y capacidad de gestión. A los candidatos de ahora les falta recorrer las localidades, nutrirse de la palabra de los vecinos, porque no conocen las problemáticas del territorio”, mencionó el ex ministro.

Además, afirmó que “como médico, siempre prioricé escuchar a la gente, para resolver los problemas de fondo y no darle soluciones a corto plazo o superficiales, ya sea desde un problema de salud, de hábitat, de educación, o de seguridad. Me reconforta encontrarme con gente en la calle, que me agradezca lo que he hecho por ellos, porque para eso asumí ese lugar, para acompañar”. Y agregó que “todos esos testimonios, de deportistas amateurs, de docentes, de trabajadores de la salud, de bomberos y de vecinos, me dan energía para presentarme hoy como candidato a senador por el Departamento Rosario”.

Para concluir, reflexionó que “esto no es algo que se cosecha de un día para el otro, yo vengo trabajando en gestión hace más de 30 años, y eso es lo que me hace tener la experiencia necesaria para asumir como senador. Haber trabajado con Hermes Binner y siendo parte de su gran proyecto de salud, acompañando la creación de 124 centros de atención primaria, 5 hospitales de mediana complejidad y 5 de alta complejidad devela la importancia que le dimos y le doy siempre a las necesidades y derechos de la gente, principalmente al derecho a la salud.”, finalizó el doctor.