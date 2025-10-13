El delantero de Boca, Alan Velasco, sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y se perderá lo que resta del año.

Este lunes, las redes sociales del club confirmaron que el ex jugador de Independiente sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha que lo dejará fuera de las canchas en lo que resta de este 2025, justo cuando Boca apunta a asegurar su boleto en la Copa Libertadores 2026 y aspira a ganar el Torneo Clausura.

El reemplazante de Velasco será el chileno Carlos Palacios, que venía siendo titular hasta una lesión que lo marginó y que colocó a Velasco en el once inicial en los últimos encuentros. Con la baja del mediocampista ofensivo, el entrenador interino Claudio Úbeda pierde a un futbolista que disputó 11 de los 12 partidos de este certamen y anotó un solo gol ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

En pararelo a la lesión de Velasco, el plantel boquense se entrenó este lunes en el predio que el club posee en Ezeiza bajo los órdenes de Úbeda, que quedó a cargo del plantel tras el fallecimiento de Miguel Russo.