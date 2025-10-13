Luego de 20 años, Africa tendrá una selección debutante en un Mundial. Se trata de Cabo Verde, que hizo historia este martes al vencer 3-0 como local a Esuatini (exSuazilandia) para terminar primero de su grupo y dejar segundo a un gigante regional como Camerún. Es la tercera selección primeriza de la próxima Copa del Mundo, que ya tenía asegurados los debuts de Uzbekistán y Jordania.

La selección del pequeño archipiélago del Atlántico, situado frente a las costas de Senegal, se clasificó por primera vez a una Copa del Mundo y será el país africano número 14 en participar de la máxima cita. Desde Alemania 2006 que no se daba un debut mundialista por el lado de la Confederación Africana: aquella vez fue todo un suceso ya que se clasificaron por primera vez Ghana, Costa de Marfil, Angola y Togo.

Cabo Verde, que se independizó de Portugal en 1975 y empezó a jugar las Eliminatorias recién en 2002, realizó una campaña histórica en esta clasificación para dejar atrás a Camerún, al que terminó sacándole cuatro puntos (23 contra 19) gracias al empate final de los Leones este lunes ante Angola. Tan grande es el hito para este archipiélago de diez islas y medio millón de habitantes que el gobierno local decretó feriado nacional.

Sin grandes nombres, los "Tiburones Azules" son dirigidos por un caboverdiano, Pedro Leitão Brito, más conocido como Bubista. Esto resulta casi una rareza en el fútbol africano donde los DT son generalmente europeos: a Camerún lo dirige un belga, a Angola un portugués y a Esuatini un croata, por citar ejemplos de este grupo. Como dato de color, Bubista, de 55 años y quien hizo toda su carrera de DT en su país, jugó de defensor central y pasó por el Badajoz de España, un par de años antes de que lo comprara Marcelo Tinelli.

Este martes se conocerán los últimos tres clasificados de las Eliminatorias Africanas. Uno de los grupos tiene en la pelea a Senegal (21 puntos; juega de local con Mauritania) y República Democrática del Congo (19; recibe a Sudán). Otro a Costa de Marfil (23; local de Kenia) y a Gabón (22; recibe a Burundi). Y por último, el de Benín (17), Sudáfrica (15) y Nigeria (14): aquí se enfrentan Nigeria y Benín en Lagos mientras que Sudáfrica es local de Ruanda.

Por el lado de Camerún, tiene asegurado un lugar entre los cuatro mejores segundos que pasarán a unos playoffs para definir al clasificado al repechaje internacional.