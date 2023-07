La cita ya tiene fecha y lugar. El domingo a las 15 horas, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa se reunirán en el km 285 de la ruta 85, lindante con la localidad bonaerense de Salliqueló, para encabezar la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner. Será la primera postal de unidad de Unión por la Patria en la que Massa podrá, finalmente, mostrarse como el candidato de síntesis de todo el arco oficialista (con la excepción, claro, de Juan Grabois). El acto contará con la presencia de gobernadores, funcionarios nacionales, referentes de movimientos sociales y más de un dirigente de peso del kirchnerismo, como Máximo Kirchner y el flamante jefe de campaña de la fórmula Massa-Rossi, Eduardo "Wado" de Pedro. Fueron invitados, incluso, Santiago Cafiero y Victoria Tolosa Paz, con quienes el cristinismo venía cruzado tras el cierre de listas. Una catarata de nombres y rostros que tendrán como objetivo enviar un mensaje de ordenamiento interno en el marco de la guerra fría que se extiende entre el presidente y la vice hace más de dos años. "Se van a portar todos bien", ironizaban en las (castigadas) filas del oficialismo.

Si no se cuenta el encuentro protocolar de la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner no se muestran juntos en público desde hace más de un año. La última vez había sido en junio de 2022 por los 100 años de YPF, acto en el que CFK pronunciaría una de las icónicas frases que quedaría, luego, en el registro histórico de la guerra de la cúpula frentetodista: "Te pido Alberto que uses la lapicera". Desde entonces, y con la excepción de la Asamblea Legislativa, el vínculo del binomio presidencial se limitó a unos escasos y fríos intercambios telefónicos. Este 9 de julio, sin embargo, presidente y vice volverán a verse las caras para celebrar la inauguración del gasoducto NK, una obra que para el oficialismo representa el puntapié de la transformación energética y productiva del país. "El domingo casi vamos a declarar nuestra independencia energética cuando demos por terminado el gasoducto NK", destacó el presidente en un acto de entrega de viviendas en Catamarca.

El acto comenzará a las 15 horas en la Estación de Medición Salliqueló, en donde se abrirá formalmente la válvula del km 285, habilitando que el gas pueda fluir hasta la localidad bonaerense de Salliqueló y continuar, así, hasta alcanzar el llenado total de los 573 km del gasoducto. Estarán presentes los gobernadores de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de Neuquén, Omar Gutiérrez, de La Pampa, Sergio Ziliotto y de Río Negro, Arabella Carreras - que son las provincias por las que pasará el gasoducto -, así como el candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, funcionarios nacionales y provinciales, representantes de empresas y dirigentes gremiales. Estará presente Máximo Kirchner, quien no se cruza con el presidente desde febrero, cuando discutieron la estrategia electoral en la sede del PJ y lo presionó para que bajara su candidatura. Los únicos que hablarán, sin embargo, serán Fernández, la vicepresidenta y el precandidato presidencial, Sergio Massa.

Más allá del reencuentro del binomio presidencial, el escenario de Salliqueló será la primera foto en la que Massa podrá mostrarse como candidato de síntesis y unidad de toda Unión por la Patria. Nuevamente: con la excepción del precandidato presidencial Juan Grabois, quien no fue convocado a participar del acto. El ministro de Economía venía recopilando postales de unidad post cierre de listas, exagerando gestos de contención de los heridos y sumando a varios - si no a todos - a su armado, como Daniel Scioli y Wado de Pedro. La foto con los gobernadores, luego del encuentro del CFI, había sido la frutilla del postre. Le faltaba, sin embargo, una última postal de unidad: la del presidente y vice escenificando su respaldo absoluto en un acto conjunto que no dejara lugar a dudas de que él era el candidato de síntesis de todo el panperonismo.

Massa ya había compartido un acto con CFK apenas se confirmó que encabezaría la fórmula con Rossi. En aeroparque, la vicepresidenta había despachado con dureza contra Santiago Cafiero y Victoria Tolosa Paz y había cuestionado a Alberto Fernández por no tener "comprensión de contexto" y haber impulsado las PASO hasta último momento. El presidente nunca salió públicamente a responderle, pero sí lo hicieron la ministra de Desarrollo Social y el canciller, abriéndose así una nueva interna furiosa post cierre de listas. En el massismo, sin embargo, confían en que, esta vez, el acto se desarrollará en buenos términos, sin reproches internos. "Nadie va a decir cosas incorrectas. Estamos todos conviviendo y metidos en la campaña. El peronismo es así: ahora que tenemos el candidato vamos a estar todos apoyando", aseguró un importante dirigente boanerense.

Al acto se le sumará la presencia, a su vez, de algunos dirigentes sociales que no harán campaña por Juan Grabois. Y es que el jueves, Massa consiguió una nueva (y preciada) foto de unidad: la del respaldo de referentes del Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa. Reunidos con el precandidato presidencial en el Palacio de Hacienda, Emilio Pérsico, Fernando "Chino" Navarro, Daniel "Chuky" Menéndez, Natalia Souto y Juan Carlos Alderete le dieron su apoyo en la interna presidencial. Según pudo saber este diario, sin embargo, la postura al interior de los movimientos no será unánime, sino que algunos - como Esteban "Gringo" Castro - se diferenciarán y acompañarán a Grabois.