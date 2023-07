Paramount dio a conocer el primer tráiler de "Bob Marley: One Love", la biopic del ícono del reggae, protagonizada por Kingsley Ben-Adir y que tiene fecha de estreno en los cines para el 12 de enero de 2024, en Estados Unidos, Candá y Reino Unido. En las primeras seis horas en YouTube sumó tres millones de visualizaciones.

La película se vio por primera vez en la CinemaCon de este año. "Es genial estar aquí hoy en nombre de esta película sobre mi padre. Estoy aquí como productor de esta película, pero también como administrador del increíble legado de mi padre. Este mensaje de unidad y amor es tan urgente como siempre", dijo el hijo de la leyenda, Ziggy Marley.



Ziggy, su hermana Cedella, y la viuda de Bob, Rita Marley, fueron los productores junto con Robert Teitel. En tanto, Zach Baylin, Frank E. Flowers y Terence Winter escribieron el guion. La película se centra en el período posterior al intento de asesinato de Marley, en 1976, cuando se prepara para regresar a Jamaica para el Concierto One Love Peace.

Quiénes son los protagonistas

Esta biopic de Bob Marley está dirigida por Reinaldo Marcus Green (King Richard, El método Williams). Pero no tiene figuras de renombre entre sus protagonistas. Quien dará vida a Marley es el actor británico Kinsgley Ben-Adir, quien interpretó a Malcom X en "Una noche en Miami", y en "Invasión Secreta", fue Gravik, el líder de la Resistencia Skrull. Y en Barbie -protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling- es una de las numerosas variaciones de Ken.

Entre los otros integrantes del reparto están Lashana Lynch (Sin tiempo para morir) como su esposa Rita, James Morton (Mujercitas) y Michael Gandolfini (de Santos criminales y Beau tiene miedo).

Afiche de la película Bob Marley: One Love. Imagen: Paramount

Un tributo a una leyenda de la música



"Bob Marley: One Love" no es otra cosa que un tributo a la mayor leyenda del reggae, que murió a los 36 años, en 1981, a causa de un cáncer de piel.

El filme narra sus inicios, en la la también legendaria banda The Wailers, y su auge como personaje global, que sufrió un intento de asesinato en 1976. Entre sus canciones más populares están Is This Love, No Woman, No Cry, Buffalo Soldier, Three Little Birds (junto a The Wailers), I Shot the Sheriff, Redemption Song, Jammin o One Song, tema al que hace referencia el título de la película.

Marley vendió unos 75 millones de discos. Tras su muerte, el álbum que recopiltó sus grandes hits -Legend, en 1984- fue el más vendido de la historia del reggae, con más de 25 millones de copias en todo el mundo.

Al final, los espectadores se quedan con una frase de despedida: "Un amor, un corazón, un destino".