Las expectativas de la reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados estaban puestas en analizar alguna respuesta del juez de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Maqueda, por los 14 cargos que los diputados le adjudican por las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN). Pero el cortesano volvió a ignorar la cita que vencía ayer y ni siquiera presentó un escrito para defenderse de las imputaciones, por lo que el oficialismo avanzará en la acusación por mal desempeño.

Los diputados pasaron entonces a abordar otra de las causales que abrieron el proceso a todos los miembros de la Corte: el fallo por la coparticipación que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires. Por mayoría, el Frente de Todos pidió como prueba tomar una huella de voz de Marcelo D’Alessandro para confirmar si el renunciado exministro de Justicia y Seguridad porteño es quien en los chat filtrados de su celular mantenía una relación de connivencia con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Horacio Rosatti, que le aconsejaba sobre la estrategia para que los cortesanos fallaran a favor de la CABA. Además, acordaron citar al exministro de Interior macrista, Rogelio Frigerio, que en una entrevista reconoció que Mauricio Macri le había traspasado a la Ciudad mayor cantidad de recursos económicos de lo que correspondía. Para evitar suspicacias electorales, proclamadas por la oposición, el ahora precandidato a la gobernación entrerriana de JxC será convocado después de las elecciones.

La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), abrió la reunión para informar que Maqueda no concurrió a la cita y tampoco presentó un informe para responder a los cargos que se le formulan "provisionalmente", por las irregularidades en la OSPJN que tuvo a su cargo durante 13 años. "La no presentación del informe de Maqueda no obsta a que continúe el procedimiento --dijo Gaillard--. Vamos a proceder a la acusación correspondiente de mal desempeño contra Maqueda por la obra social". Y agregó: "Él tenía la oportunidad de hacer referencia a esos cargos por escrito, pero no lo ha hecho".

Coparticipación

El testimonio del Subprocurador del Tesoro Nacional, Horacio Diez, abrió el proceso de audiencias sobre el capítulo de la coparticipación federal, el fallo de la Corte que favoreció al Gobierno porteño. Diez aseguró que el decreto 2020 del Gobierno sostiene “la ilegitimidad que para el Poder Ejecutivo tiene aquella medida", en referencia a los decretos con que Macri aumentó la coparticipación a la Ciudad que "nunca fueron aprobados expresamente por el Congreso". Por otra parte, negó que el PEN esté incumpliendo el fallo de la Corte, que reclama la oposición. También declaró Joaquín Alperovich Titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte Suprema.

Durante la reunión, el diputado Marcelo Casaretto (FdT, Entre Ríos), pidió citar como testigo al exministro macrista Rogelio Frigerio. La oposición se resistió. "Quieren someter al candidato a gobernador más competitivo de la provincia. El se podría haber quedado con sus fueros y no venir pero no lo hizo y renunció a su banca. Me opongo desde todo punto de vista", afirmó Juan Manuel López (CC).

Tras un breve debate, los diputados acordaron dejar la convocatoria para después de las elecciones generales del 22 de octubre. Y luego, Rodolfo Tailhade (FdT) propuso incorporar como prueba documental "un vídeo donde el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, reconoce que Macri había transferido dinero de más a la Ciudad de Buenos Aires", durante una entrevista en el programa A dos voces, del canal de noticias TN. El planteo, aprobado en la reunión, incluye el pedido para que se realice una huella de voz de Marcelo D’Alessandro, de cuyo celular se filtraron conversaciones que habría mantenido con Silvio Robles. En los chats no sólo hay mensajes escritos, sino “distintos audios”, dijo el legislador. “Para nosotros los chats son una prueba más, un indicio más de nuestra hipótesis de investigación que es la connivencia entre la Corte y el Gobierno de la Ciudad en este caso”, remarcó y sostuvo la importancia de probar “la verosimilitud de estas filtraciones”.

“Como todavía no tenemos las manifestaciones testimoniales de Robles y D’Alessandro sobre si reconocen estos chats, por lo pronto solicito que hagamos una prueba independiente”, expresó y dijo que la voz del exfuncionario porteño se podía extraer de reportajes televisivos y que “la Policía Federal se encargue de llevar adelante el peritaje” de cotejo. “Cuando venga D’Alessandro (a la comisión), usted presidenta ordene a la División de la Policía Científica que venga a tomar la voz de él cuando declara”, agregó.

También se aprobó la citación de Ignacio Mahiques, exfiscal federal y actual juez de apelaciones de la Ciudad. "Es el funcionario que festejó su cumpleaños en agosto del año pasado en el Four Seasons, al que arribaron juntos D'Alessandro y Robles", señaló Tailhade. Finalmente, se convocó el martes próximo a la actual titular del Banco Nación, Silvina Batakis; al Procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarloa y a los fiscales de Estado de Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja y Santa Cruz.