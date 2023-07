El exfutbolista Gabriel Batistuta volvió a defenderse de las acusaciones por explotación laboral en uno de sus campos ganaderos en Santa Fe y reveló que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal.

Pocas horas después de emitir un breve comunicado en su cuenta de Twitter al respecto de las denuncias anónimas, el exintegrante de la selección argentina dio su versión de los hechos durante una entrevista radial en la que, con la voz quebrada e intentando aguantarse el llanto, aseguró sentirse muy angustiado.

“Estoy peleando con las ideas de hacer cosas raras, tratando de meterme en la cabeza que tengo un nieto, una mujer, tengo hijos, tengo padre y una madre”, apuntó Batistuta en una entrevista con Radio La Red, luego de que la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) revelara esta semana haber encontrado “una escena indignante y trabajadores en condiciones deplorables” tras una fiscalización en su campo de Resistencia.

Consultado por el entrevistador Marcelo Palacios a qué se refería con esa sugerencia, el exjugador respondió: "No te lo voy a decir porque es muy triste y quiero evitar decirlo, lo quiero dejar pasar. No, no te voy a decir".

Y continuó: "Estoy triste. Estoy solo en el campo. Estoy temblando, espero poder terminar de hablar. Ayer me levanté y me encuentro en primeras planas como maltratador de empleados. Yo he sido trabajador, los entiendo", aseveró el empresario.

Su versión de los hechos tras la denuncia

Asimismo, en sus declaraciones, Batistuta contó que muchas personas lo incentivaron a "seguir peleándola" a pesar de que "alguien o algo se esté ensañando conmigo".

También consignó que "hay una mala intención" detrás suyo, y replicó: "no me preguntés por qué, porque no sé. No tengo ni un sospechoso", aseguró.

No obstante, segundos después se desdijo: "Es probable que esta denuncia que cayó haya sido de algún empleado temporal. ¡Yo no puedo hacerle la casa a un empleado temporal! Estoy seguro de que esta denuncia fue de un ex empleado temporal", reconoció.

Declaraciones de Batistuta por Twitter tras la denuncia. (Foto: captura de pantalla de Twitter @Gbatistutaok)

"Es verdad que hubo una inspección a partir de una denuncia anónima. El sindicato de los trabajadores rurales hizo su trabajo y el 3 de julio se presentó en el campo. Se presentaron los recibos de sueldo, la ropa entregada para el trabajo... La siguiente audiencia es el 14 de julio, y no tenemos ninguna objeción del Ministerio de Trabajo. Respondimos a una inspección del sindicato. No hay nada más que eso, presentamos todos los papeles, tenemos todo, tenemos los convenios colectivos, estamos muy tranquilos", remarcó.

Batistuta: "Acá es donde nací y donde me quiero morir"

El exfutbolista de Newell’s, River, Boca, Fiorentina, Roma e Inter de Milán contó que le dolía ver a sus padres “quebrados”, e hizo énfasis en la figura de su papá, a quien reconoció como un empresario y ex peón rural muy respetado por sus pares y los propios trabajadores rurales. “Imaginate el daño que nos hace esta acusa... Terrible, terrible", disparó.

"Todo lo que gané está invertido en el país, en el campo, en una marca de ropa. Invertí en un momento dificilísimo del país, siempre creyendo que el país va a salir adelante. Nací acá, me enseñaron el himno, a respetar los valores", remarcó el máximo goleador de la Selección hasta la llegada de Lionel Messi.

Y añadió: "Acá es donde nací y donde me quiero morir. No acepto que me obliguen a irme. Puse mucho dinero en el campo. Es un sector que conozco, sobre todo mi viejo, que es mi socio. Él es el que me enseñó a respetar a todo el mundo y ayudar a la gente que trabaja y darle la oportunidad un futuro mejor", cerró.

Explotación laboral: por qué denunciaron a Gabriel Batistuta

Batistuta posee varios campos, pero en uno de ellos –de explotación ganadera, y donde realizaron la inspección– "hay trabajadores en situación de explotación, mal pagados, en condiciones deplorables", indicó este miércoles el titular de la UATRE. El gremio realizó una fiscalización por una serie de denuncias anónimas.

Voytenco precisó durante la entrevista radial que lo primero que les llamó la atención fue la imposibilidad de acceder al campo y, que, cuando finalmente lograron ingresar, encontraron una serie de irregularidades.

“Son situaciones de trabajadores discapacitados, escalas salariales que no se cumplen, jornadas laborales más largas a las 8 horas establecidas, no se le pagaban horas extra, cero condiciones de trabajo en lo que tiene que ver a baño y agua potable, todo mal”, apuntó Voytenco. “Se labraron las actas y ahora se deberán hacer los descargos correspondientes”, agregó.

Además de calificar como “indignante” la situación, el dirigente gremial manifestó que se trata de una situación generalizada en el agro. “Tenemos el 70% de trabajadores en situación informal, en una actividad como el campo, que es una de las principales industrias del país. Es muy grave”, aseguró.

El exdelantero de la Albiceleste ya había tenido problemas fiscales con el Estado en marzo de 2022, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lo embargó por casi 4 millones de pesos por evasión de impuestos. En agosto de ese mismo año, sufrió otro embargo de la Justicia por 71 millones de pesos por negarse a pagar el Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas.

