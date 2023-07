Iván Márquez, jefe de la Segunda Marquetalia –una disidencia del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que retomó las armas a pesar de que él había sido el jefe negociador en la firma del acuerdo de paz en 2016-- habría muerto resultado de heridas recibidas el 29 de junio de 2022 al sufrir un atentado con explosivos en su campamento de la zona de Caicara del Orinoco, estado de Bolívar en Venezuela, a 198 kilómetros de la frontera con Colombia.

La información no ha sido confirmada oficialmente por el Estado Colombiano ni por la organización rebelde. Pero el diario colombiano El Tiempo está difundiendo desde el jueves que agencias estatales están tratando de confirmar el dato –-aseguran que al menos tres días antes estaba vivo--, ante fuertes versiones llegadas desde Venezuela de que esto habría sucedido.

El atentado

Se trata en verdad de Luciano Marín Arango --alias Iván Márquez-- de 68 años, quien acarreaba problemas de salud por una esquirla alojada en su cerebro desde el momento del atentado con una bomba en el que casi habría perdido un brazo y una pierna le habría quedado severamente lesionada. Pero lo que habría causado la muerte del comandante fue la esquirla en su cerebro. Tan grave habría sido la situación, que lo habrían retirado en helicóptero desde su campamento a un hospital en Caracas.

Según El Tiempo, el líder guerrillero había recuperado tiempo atrás el habla, la movilidad de sus manos e incluso la capacidad de caminar, luego de ser atendido en Caracas. Le habrían dado el alta en el hospital en diciembre pasado para llevarlo a alguna zona secreta en la frontera colombiana. El ataque había sido atribuido a otro jefe de las disidencias enfrentado al grupo de Márquez, que hoy se hacen llamar 'Estado Mayor Central'. El grupo Segunda Marquetalia liderado por Márquez, tendría unos 1.048 hombres armados y 598 en redes de apoyo.

Qué dice el Gobierno

La declaración oficial hasta ahora ha sido de Iván Velásquez, el ministro de Defensa: "Todavía las verificaciones no han permitido acreditar (su muerte). Han visto ustedes versiones contradictorias que se han presentado públicamente. Nosotros no queremos comprometer una opinión porque no tenemos certeza que 'Iván Márquez' haya muerto".

El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, dijo que desconoce el estado de Iván Márquez y que debe ser la Segunda Marquetalia la que "se manifieste públicamente". Y agregó: "Desconocemos la situación de vida en la que se encuentra Luciano Marín o 'Iván Márquez', lo que podemos decir es que lo conocimos sano, lúcido y no sabemos qué ha pasado en estos días. Nosotros podemos decir que estaba vivo hace unos días, de ahí adelante no sé lo que ha pasado". En una entrevista declaró que le consta que tres días antes de su supuesta muerte "gozaba de cabal salud". Agregó que ha consultado al Gobierno de Venezuela, donde en teoría se estaba recuperando del atentado, pero no pudieron confirmarle su muerte.

Dudas y certezas

El comandante Márquez –quien había llegado a ser el número dos de las FARC-- informó que retomaba las armas en agosto de 2019, casi tres años después de la firma de la paz, por los incumplimientos de los acuerdos por parte del gobierno de Colombia. En julio del año pasado trascendió la información del atentado contra Márquez, en una supuesta disputa con otro grupo guerrillero con el que se disputaba el terreno fronterizo entre Colombia y Venezuela, donde también opera el narcotráfico. Se decía que lo habían matado pero Segunda Marquetalia lo desmintió, mientras que el gobierno de Colombia confirmó que Márquez estaba "enfermo, convaleciente".

Iván Marquez nunca dejó de negociar con el gobierno de Colombia y el mismo alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, se reunió con él en Venezuela hace muy pocos días en el marco del plan del Presidente Gustavo Petro denominado Paz Total. Por eso sorprendió al gobierno nacional la versión sobre su posible muerte.