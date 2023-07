Los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, aprovecharon el conflicto de los trabajadores del transporte para cuestionar al gobierno nacional y levantar sus banderas antisindicales en medio de la campaña electoral. El alcalde porteño le pidió al Ejecutivo nacional que intervenga con mayor dureza y aseguró que "hace mucho que no gobierna". La exministra de Seguridad utilizó el eslogan que viene repitiendo las últimas semanas: "conmigo esto se acaba". Tras los cuestionamientos, el ministro de Economía Sergio Massa cruzó a Larreta porque la Ciudad no se sumó a la mesa de negociación con empresarios y trabajadores, como sí hizo la provincia de Buenos Aires.

"Es una barbaridad que le jode la vida a la gente", afirmó Rodríguez Larreta sobre la medida que afectó la circulación en la CABA y el Gran Buenos Aires. "Millones de personas, hoy perdieron el día de trabajo por un grupo que decidió pelearse con el gobierno nacional usando a los pasajeros como rehenes”, agregó sobre el derecho a protestar. Y con tono beligerante, también apuntó contra el Gobierno: “Yo entiendo las dificultades económicas y la responsabilidad de un gobierno que hace mucho que no gobierna, pero un paro así es desproporcionado y la única víctima es el que necesitaba trasladarse hoy y no lo pudo hacer”, sumó.

La respuesta llegó de parte del precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, al momento de comunicar que el paro de colectivos se levantaría a partir de las 17.30. “Nos hubiera gustado que la Ciudad esté en la mesa, que pongan el cuerpo, que hagan inversión y cuide el bolsillo de los vecinos de capital y el gran Buenos Aires”, lamentó Massa luego de explicar que la ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos, y su par de Transporte, Diego Giuliano, formaron parte de la negociación con las empresas de transporte y los gremios.

Patricia Bullrich, por su parte, no quiso perder pisada y prometió que si es electa presidenta no habrá más paros de transporte. “Es un conflicto entre un gobierno impotente y un gremio que le soltó la mano”, añadió su aliado, Ricardo López Murphy.

En tanto, el precandidato a jefe de Gobierno porteño del PRO, Jorge Macri, calificó a la medida de fuerza como una "extorsión" e indicó: “Millones de personas que no pueden ir a trabajar, a estudiar, a llevar a sus hijos a la escuela, a vivir su vida. La decisión intempestiva de dejar sin transporte a la gente es inaceptable”. Su competidor en las primarias porteñas, Martín Lousteau, no quiso perder pisada y señaló que el paro “le complica la vida a miles de personas que no pueden ir a trabajar y chicos que pierden días de clases”. “Entendemos los reclamos, pero no podemos seguir siendo rehenes de un grupo y de la inoperancia del Gobierno. Este gobierno tiene que dedicarse más a gobernar y menos a la campaña”, subrayó el dirigente radical.

Desde el Gobierno también salió al cruce, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y resaltó que la fórmula de unidad de Unión por la Patria --Massa-Rossi-- va a "impedir" en las próximas elecciones que la oposición los convierta "nuevamente en víctimas". Durante un acto de anuncio de ampliación de una planta de Agua y Saneamientos Argentinos en el partido bonaerense de San Fernando, dijo que "la obra representa lo que son los trabajadores y las empresas en un gobierno peronista que hace obra pública, son protagonistas". "Con ellos (oposición) van a ser nuevamente las víctimas, nosotros vamos a impedir que eso sea así", afirmó.

De la ceremonia, en la que también se anunció la construcción de un módulo de tratamiento de afluentes cloacales para 300.000 habitantes, participaron la titular de AYSA y precandidata a intendenta de Tigre, Malena Galmarini; y Sergio Massa.

En ese marco, Karopodis destacó que el actual gobierno "muestra un Estado inteligente que planifica e interviene" en contraposición con "ajustar el sistema jubilatorio, quita de derechos y dolarización de tarifas" que propone la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC). "Argentina no necesita ajuste y represión. No necesita que se cierren universidades. No necesita que se vuelva a vender Aysa. No necesita el cartel de venta en YPF. Argentina necesita un Estado fuerte e inteligente, todos los días abrir pymes e industrias y generar empleo", concluyó el ministro.