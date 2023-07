El precandidato a gobernador de Unamos Fuerzas dentro de la Alianza Juntos Avancemos, Leandro Busatto y su precandidata a vicegobernadora Alejandra Gómez Sanz; reconocen que “hay un proceso de apatía con la política y hay un proceso -como dice Cristina (Fernández de Kirchner)- de insatisfacción democrática, en el sentido de que no se come, no se educa y no se cura a 40 años del retorno democrático”. Además, Busatto consideró que tras la pandemia “la sociedad cabalga arriba de la incertidumbre de la carencia de generar futuro”. Pero dice que si el diagnóstico es ese, su propuesta fue "tomar la política para quebrar esa idea". "Volvimos a tener contacto cara a cara con la gente, recorrimos barrio por barrio, ciudad por ciudad, no desde ahora o hace dos meses, si no hace más de un año y medio. Tratamos de que la política vuelva a ser un lugar cómodo para la gente”.

Busatto y Gómez Sanz tienen una mirada crítica para la gestión de Omar Perotti. “Si nosotros vamos a defender a los laburantes del Estado, tenemos que tener un gobierno que los cobije de otra manera. Que le cueste menos pronunciar la palabra paritaria, que tenga más empatía con algunos sectores y que no solamente fije su mirada en los sectores productivos”, dijo el precandidato a gobernador y aseguró que “también hay que hacer un esfuerzo por distribuir mejor el ingreso y generar condiciones de trabajo diferentes”.

¿Cómo es la agenda de propuestas para Santa Fe?

LB: -Llegado el momento de ir a votar, siempre hay, casi inconscientemente, la idea de que se puede estar mejor y creo que eso nos ha movilizado también a proponer cosas concretas para una Santa Fe que necesita discutir los próximos 20 años. Esta es una elección crucial, porque están en juego los próximos 20 años de construcción política. Me parece que la Argentina que viene es una Argentina que va a tener que discutir qué quiere hacer con la problemática del trabajo y los jóvenes durante los próximos 20 años, que quiere hacer con la problemática del ambiente y la producción durante los próximos 20 años, qué quiere hacer con la seguridad durante los próximos 20 años. Los 40 años del retorno democrático marcan una bisagra, hay un ciclo político que empieza a mostrar signo de agotamiento en términos biológicos y empieza a plantear la necesidad de repensar el mundo. Una Argentina profundamente rica, pero que ha exhibido su peor cara de profundas injusticias que necesitan tomar de decisiones concretas. En Santa Fe, nosotros entendemos que el modelo de acumulación, tanto como el modelo productivo, tal cual están planteados, no resisten más.

¿Qué pasa en los barrios de Rosario con las necesidades que hay?

AGS: -Faltan construcciones de cercanía. Falta tener más oído. Se ven muchas ganas de participar en la gente. Eso está, hay mucha recepción y hay ganas de participar para pensar soluciones en conjunto, por eso también yo rescato mucho la esperanza, como decía Busatto. Me parece que hay una luz de esperanza en eso, ya que Rosario está muy complicada. Nosotros vivimos en una ciudad profundamente desigual. Este Ejecutivo municipal no ha colaborado para mejorar esas condiciones y el tema de la seguridad sigue siendo muy complejo, genera muchísimos inconvenientes. Tenemos grandes posibilidades de transformar eso, si efectivamente logramos construir desde esta lógica, que es con el oído en la calle, con el oído del pueblo, sumando propuestas contundentes como las que tiene nuestra fórmula y generando mayor participación. Tenemos que poder reconstruir comunitariamente nuestra ciudad. Hay muchísimos espacios que están esperando ese llamado de la política.

-¿También en la provincia de Santa Fe aparecen, claramente dos proyectos como pasa a nivel nacional?

LB: -Sin lugar a dudas. También habría que pedirle al gobierno provincial que tenga un signo político más claro. Porque si nosotros vamos a defender como decimos a los laburantes del Estado, bueno, tenemos que tener un gobierno que los cobije de otra manera, al que le cueste menos pronunciar la palabra paritaria, que tenga más empatía con algunos sectores y que no solamente fije su mirada en los sectores productivos. Que haga también un esfuerzo por distribuir mejor el ingreso y generar condiciones de trabajo diferentes, entonces. En época de campaña, todo se camufla y todo se maquilla . Entonces, si vos sentas 10 candidatos y le preguntas 'usted está a favor de la educación pública', te van a decir todos que sí porque es una tarea casi innegable e irrenunciable del Estado. Ahora, en la práctica, hay que ver cómo te comportas con los maestros y qué programa educativo proponés. En la práctica, hay que ver cómo inclinás la balanza. Por ejemplo, cualquier hijo de vecino quiere poner un kiosco y paga Ingreso Brutos; pero hay 10 empresas en Santa Fe que exportan cereales y no pagan nada de eso. Nosotros planteamos arreglar mil escuelas por año en un plan quinquenal, para eso tenemos que tener recursos.

-¿Qué mirada tienen sobre el tema de la seguridad y qué propuestas?

AGS: -Hoy en la provincia, en general, y en Rosario, en particular, la estamos pasando muy mal. Necesitamos un gran pacto democrático que trabaje un proyecto político en torno a la seguridad de nuestra provincia. Porque acá hay un montón de sectores que salen a plantearse, incluso, como víctimas ellos mismos. Acá una víctima única, que es el pueblo trabajador de nuestra provincia. Entonces, nosotros llamamos a ese pacto democrático para avanzar y trabajar en serio sobre sobre la seguridad de Santa Fe. Hay leyes que han dormido en la Legislatura provincial que tenían, justamente, el objetivo de ir al hueso para esa transformación que necesitábamos. Pero los mismos que hoy salen a hacer bandera, incluso del dolor de un montón de gente, son los que dejaron dormidos en la Legislatura provincial esos proyectos y eso impidió avanzar en soluciones concretas.

LB: -Lo que no se puede hacer es seguir pensando que esto se resuelve con un gobierno, con un nombre o con una sola mirada. Tenemos que incorporar una mirada mucho más multipartidaria, interdisciplinaria y dejar de tener compartimentos estancos. ¿Qué es esto de que el ministro de Educación no habla con el de Cultura ni con el de Seguridad? Si en realidad. es un problema que tiene multi enfoque y por lo cual tiene distintos abordajes. Yo creo particularmente que también hay que terminar en la política santafesina con algunas frases célebres, que lo único que demuestran es la flaqueza política para afrontar estos problemas. Esta idea de que cuando soy gobierno digo que el problema es Federal. Pero tráfico de drogas y consumo hay en todo el mundo, lo que no hay en otro lugar de la Argentina son los niveles de violencia inusitado que existe, fundamentalmente, en Rosario. Eso exige una mirada desde lo provincial. Yo no digo que no tengamos que ir a reclamar a la Nación, pero ¿alguien cree en serio que 1500 efectivos federales van a solucionar el problema que no solucionan 24.500 mujeres y hombres de la Policía Provincial? Me parece que lo primero que la política de Santa Fe tiene que registrar es que éste es un problema, que lo vamos a tener que solucionar desde acá, con colaboración, sin lugar a dudas. Pero la tarea de reestructurar la policía, mejorar los niveles de justicia y el abordaje de las problemáticas sociales en nuestros barrios, es tarea de Rosario y de Santa Fe.

Para Busatto, la política “es generadora de sentido común y siempre tomo como ejemplo a Néstor (Kirchner): Nadie le dijo 'che, bajá el cuadro de Videla que la gente esperando que lo hagas'. Fue y lo hizo, generó una decisión política que terminó en el tiempo haciendo claramente conciencia cultural de que la lucha por los derechos humanos. Nadie le dijo a Kirchner ‘desarmá los piquetes con laburo’. La gente pedía palo en ese momento y Néstor impuso la idea de que para solucionar los conflictos sociales había que hacerlo con políticas económicas. Hoy hay un llamado a los dirigentes políticos para que nos hagamos cargo de que nuestras ideas sean parte de generar sentido común. Porque si no deberíamos estar diciendo, como dicen muchos: ‘Que vengan más patrulleros, que vengan balas’. Y eso termina en que todos somos sospechosos de algo y la sociedad no sale por un lugar mejor como hemos visto en países del mundo".