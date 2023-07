En la previa al Día de la Independencia, el gobierno porteño montó este sábado en Plaza de Mayo el evento "BA Celebra 40 años de Democracia", con unos 100 artistas en escena, más de 40 bailarines aéreos, una orquesta de 25 músicos en vivo.

Entre los artistas invitados estuvieron: Hilda Lizarazu, Mario Pergolini, Gladys "La Bomba Tucumana", Moria Casán, Poncho, Fer Dente, José María Muscari, Flor Vigna y Mariana Genesio Peña.

El espectáculo central comenzó bajo una llovizna y estuvo dirigido por Ricky Pashkus y Pichón Baldinu, referentes del teatro musical y del under de la cultura porteña. Fueron los encargados de montar un megashow en el escenario principal. Allí, Pergolini evocó al movimiento del rock local en aquellos años; le siguió Hilda Lizarazu, una de las voces de aquellos días de under, y después Moria Casán recreó el teatro de revistas de los 80. "La One" hizo una suerte de monólogo con referencias a la Convertibilidad y las relaciones con Estados Unidos, la inauguración de su Playa Franca (en Mar del Plata) y Gaysoline, un boliche gay que había inaugurado en Recoleta, entre otros hechos.

La idea del show era que las personas que llegaron hasta la Plaza de Mayo -se calcula que participaron unas 8000- tuvieran un recorrido inmersivo y una experiencia sensorial y emotiva. Por las pantallas gigantes, se pasaron imágenes de la guerra de Malvinas, del 10 de diciembre del 83, cuando asumió Raúl Alfonsín. Y no faltó la representación de las Madres de Plaza de Mayo, en la conmemoración por estos 40 años de democracia

Sobre Avenida de Mayo, hubo shows de artistas under y callejeros. También hubo espacios de juegos y educativos para niños y adolescentes. Una posta del Pase Cultural animó con DJs en vivo, con música que recorrieron los 40 años de democracia: flolore, rock, urbana, trap.



Detrás de escena con Hilda Lizarazu, Moria Casán y José María Muscari. Imagen: Twitter Hilda Lizarazu

No faltaron los stands de maquillajes artísticos -en este caso con motivos patrios-; diversos escenarios con artistas itinerantes de toda Argentina; food trucks y livings con charlas, con charlas con personalidades del cine, la literatura, la música y el periodismo como Mariana Enriquez, Juan Ingaramo, Andy Cherniavsky y Lula Bertoldi (Eruca Sativa).

El festival lo organizó el Ministerio de Cultura y la Subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno porteño, con la premisa "recordar, reconciliarse y reencontrarse".