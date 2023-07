Unión por la Felicidad de Salta denunció ayer que "legisladores nacionales por Salta" están bloqueando la posibilidad de que esta lista adhiera a alguna de las dos fórmulas presidenciales de Unión por la Patria (UP) que participarán de las PASO nacionales el próximo 13 de agosto.

Los señalamientos apuntan sobre todo al senador nacional Sergio Leavy y a la senadora nacional Nora Giménez, pero también incluyen a otres legisladores nacionales por Salta. Ni Leavy ni Giménez respondieron ayer las consultas de este medio.

"Quien bloquea la aceptación a la adhesión de nuestra lista a la fórmula presidencial serían los senadores nacionales, particularmente el senador Sergio Leavy", sostuvo la precandidata a diputada nacional en primer término por Unión por la Felicidad, María Morales Miy, la única mujer que encabeza listas dentro de Unión por la Patria en Salta.

Morales Miy contó que desde la aceptación de la lista Unión por la Felicidad de Salta dentro del frente Unión por la Patria buscaron adherir a las dos fórmulas de precandidatos a presidente, encabezadas por Sergio Massa y Juan Grabois. Pero les respondieron que por reglamento de UP distrito Salta, "solo se podía adherir a una de ellas" y dado que este frente promueve la adhesión a la candidatura de Massa "pedimos entonces la adhesión a esa candidatura y no tuvimos una respuesta favorable", intentaron entonces adherir a la precandidatura de Grabois, pero tampoco se la habilitaron.

Entonces el presidente del Partido Felicidad, Mauro Sabbadini, que está en estos momentos en Buenos Aires, "tuvo distintas conversaciones para entender qué estaba pasando, y finalmente, por distintas fuentes nos enteramos que quien bloquea la aceptación a la adhesión a la fórmula presidencial serían los senadores nacionales por Salta, particularmente el senador Sergio Leavy". Morales Miy destacó que Unión por la Felicidad de Salta es "una lista que ya fue aprobada dentro de Unión por la Patria". Además, es la única encabezada por una mujer, las otras dos listas de UP en Salta, Unión por Salta y Unión para la Victoria, están encabezadas por Pablo Outes y Ramón Villa.

"Entiendo que no hay posibilidad de discutir mi pertenencia al campo nacional y popular, al progresismo, al kirchnerismo, no solo por representar a la secretaría de Derechos Humanos de la Nación o por mi historia personal (hija de padre y madre desaparecides), sino por la militancia que venimos sosteniendo estos años, entonces no termino de comprender cual es el inconveniente de que la lista Unión por la Felicidad de Salta adhiera a una fórmula presidencial, en este caso de Juan Grabois", sostuvo Morales Miy.

La precandidata añadió que "esta es una práctica habitual del senador Leavy, por eso no termina de sorprenderme aunque estemos en el mismo espacio, porque yo recuerdo que en el 2019 pasó lo mismo. Desde el partido Felicidad tuvimos que judicializar para que nos permitan participar en la interna del en ese momento en el Frente de Todos donde terminamos yendo a unas PASO en la que competían para candidato a gobernador él y nosotros llevábamos en ese momento a Miguel Isa". "Hoy está pasando lo mismo, me parece que es mucho más grave, porque entiendo que es una lista que está aprobada dentro de Unión por la Patria. Todas las listas que se presentaron, es decir las otras dos (del espacio que irán a internas en la provincia), adhieren a fórmula presidencial, seríamos la única lista que busca adherir a la candidatura de Juan Grabois, no habría ninguna razón para que no nos permitan hacerlo".

También el precandidato a diputado nacional en segundo término, Oscar "Vila" Díaz, del Movimiento Evita, que va en el frente Unión por la Felicidad de Salta, señaló al senador Leavy como una de las principales figuras que bloqueó la posibilidad de que su lista pueda adherir a una fórmula presidencial. "Hay muchos impedimentos para que se realice esa adhesión", sostuvo. Contó que una vez que también hablaron con "representantes de Grabois, y pasó lo mismo, porque hay acuerdos".

"Leavy es la persona que no quiere que nosotros participemos con la lista llevando candidatos a presidente. Para mí es una vergüenza porque los principios del justicialismo se basan en que primero está la patria, después el movimiento y por último las personas, y en esto es todo al revés", cuestionó. "Y no me sorprende -añadió- porque ya dieron muestras cuando hace 30, 40 días, en las elecciones provinciales fueron con el Frente de Juntos por el Cambio".

Oscar Vila insistió en que cuando pidieron explicaciones sobre esta imposibilidad de adherir a una fórmula presidencial, señalaron a Leavy, "también mencionaron a otros legisladores nacionales que están en el mismo esquema, (que) son los que hoy impiden que nosotros podamos adherir a una fórmula a presidente”.

En el mismo sentido, el precandidato a parlamentario del Mercosur Gabriel Arias, del Movimiento al Socialismo (MAS), que también integra el frente Unión por la Felicidad de Salta, aseguró que la lista que están "teniendo inconvenientes para poder adherirnos a la fórmula presidencial", a pesar de estar dentro de Unión por la Patria. “Nos dan a conocer que los legisladores por Salta, Leavy y Giménez, han bloqueado que nosotros podamos adherirnos a la fórmula presidencial para Massa o para Grabois”, completó.

Arias dijo que no entiende la razón por la que estes legisladores "estarían oponiéndose a que la lista Unión por la Felicidad de Salta pueda adherirse a una fórmula presidencial”. Agregó que en UP de Salta hay hoy en día "tres espacios diferentes: “el candidato a diputado nacional por el oficialismo, Pablo Outes, es totalmente oposición a nuestro sector" y quienes integran Unión para la Victoria "en las anteriores elecciones estuvieron muy cerca a la fórmula de(l ex diputado nacional antiderechos Alfredo) Olmedo, es más, tuvieron algunos acuerdos políticos”, recordó.

“En lo personal me deja un sinsabor de la mezquindad política, de que senadores que actualmente están representándonos se opongan a la libertad de expresión, a la acción política”, cuestionó Arias, quien consideró "preocupante que gente que nos representa en el Senado ponga obstáculos para que vientos nuevos, aires nuevos, personas con nuevas fuerzas, nuevas energías, puedan ocupar espacios que creo hoy en día hay gente que está esperando esa renovación”.

"No nos oponemos"

El precandidato a diputado nacional en primer término en la lista Unión para la Victoria, Jesús Ramón Villa, aseguró a este medio que Sergio Leavy no tuvo intervención en la imposibilidad de que la lista Unión por la Felicidad de Salta pueda adherir a una fórmula presidencial. "Leavy no es quien va a decidir ese tema, es una decisión de arriba”, sostuvo.

Agregó “en absoluto tengo problema” en que Unión por la Fecilidad vaya con boleta larga adhiriendo a alguna precandidatur a la presidencia. “Ni nos opusimos ni nos vamos a oponer bajo ningún punto de vista”, ratificó.

Unión para la Victoria adhiere a la fórmula integrada por Sergio Massa y Agustín Rossi. Ramón Villa dijo que los ocho partidos que integran esta lista se pusieron "todos de acuerdo en ese sentido”. “Desde el momento en que Cristina dijo esta es la lista que hay que apoyar, bueno, orgánicamente estamos ahí encolumnados”. Aclaró que eso no quiere decir que piensen que no se pueda votar al otro precandidato al ejecutivo nacional: “Grabois es un compañero y seguramente algunos de los que están en esta línea nacional y popular democrática kirchnerista, lo pueden votar”. También la lista Unión por Salta adhirió a la precandidatura de Massa y Rossi.

En el caso de Unión por la Felicidad de Salta, el presidente del partido Felicidad, Mauro Sabbadini, explicó que inicialmente solicitaron la adhesión a ambas listas presidenciales, pero como les informaron que por reglamento del distrito Salta de UP solo se podía adherir a una de esas listas, entonces, para no generar rispidices y seguir la línea del frente UP de Salta, adhirieron también a la lista de Massa. Sin embargo, contó que días después autoridades de la Junta Electoral de UP les informaron que el distrito nacional de este frente había validado las adhesiones de Outes y Villa a la lista de Massa y no se había expedido sobre la adhesión de Unión por la Felicidad, entonces empezaron a hacer averiguaciones, y por “infinitas fuentes” les ratificaron que los senadores nacionales del FdT, hoy UP, "son los que están poniendo obstáculos, objeciones, a que nos permitan adherir a cualquiera de estas dos listas, la de Massa o lo de Grabois”.