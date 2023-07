La vicepresidenta Cristina Kirchner agradeció al ministro de Economía, Sergio Massa, que se hizo cargo "en un momento muy difícil" y llamó a "discutir en serio" entre todos porque no "nos vamos a salvar exportando commodities" sino que "necesitamos margen para invertir".



"Sergio, te hiciste cargo en un momento muy difícil, muy complejo. No arrugaste, fuiste para adelante y eso siempre es bueno. Hay que entender a la función pública que es 24x24 y si no le ponés empeño, seguro no te sale", enfatizó.









"Ha llegado el momento de que podamos entre todos discutir en serio sobre las cosas que nos han pasado porque el endeudamiento es muy grande y no crean que nos vamos a salvar exportando commodities, necesitamos margen para invertir en innovación, tecnología, para poder agregar valor y trabajo de calidad y tener buenos salarios", indicó la Vicepresidenta al inaugurar el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner en Salliqueló.

Asimismo, CFK volvió a apuntar a Mauricio Macri y la deuda que dejó luego de sus cuatro años de gestión: "Este déficit que tenés que sufrir Sergio, cuando estas atajando en economía, no fue causada por un político. Es más, un político fue en el que en 2005 pagó al FMI y pudo recuperar el timón de la economía argentina y generar por ejemplo después que pudimos recuperar YPF, lograr los mejores salarios de nuestros trabajadores de América Latina", agregó.