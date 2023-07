Desde Rosario

Más de 2,8 millones de santafesinos y santafesinas están habilitados para votar en la provincia en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 16 de julio próximo. Se renovarán gobernador y vice, 19 senadores departamentales y 50 diputados provinciales; además de intendentes, concejales y presidentes comunales en más de 300 localidades. Dos grandes frentes pujan en las máximas categorías: Avancemos Juntos (peronismo) y Unidos para Cambiar Santa Fe que juntó esta vez a radicales, macristas y socialistas. Las coaliciones a las que arribaron los partidos convirtieron, por primera vez en varios años, a la provincia en un escenario de dos fuerzas que se disputarán la mayoría de los votos. Antes, el Frente Progresista que gobernó por doce años, terciaba entre el peronismo y el macrismo.

En una campaña signada por la espiral de violencia criminal, con principal epicentro en Rosario, los candidatos se muestran muy serios en los afiches tratando de parecer empáticos con el sufrimiento de la gente y a la vez firmes y decididos para encarar una lucha sin cuartel contra las mafias que han demostrado en más de una oportunidad tener el poder y la organización para golpear donde quieran y cuando quieran.

El peronismo lleva cuatro precandidatos a gobernador en una PASO tranquila y ordenada. Marcelo Lewandowski, Marcos Cleri, Leandro Busatto y Eduardo Toniolli son los protagonistas de una interna en la que el gobernador Omar Perotti no tiene un representante genuino al bajar la precandidatura del diputado nacional Roberto Mirabella para negociar con el senador nacional Lewandowski; en pos de construir una alternativa más competitiva para el peronismo. Pensando también Perotti en su propia performance electoral, ya que encabeza una de las listas peronistas para la Cámara de Diputados de Santa Fe.

Mientras que Cleri representa claramente a La Cámpora y es el único que lleva a Cristina Kirchner en los afiches; Busatto se enrola en la Corriente de la Militancia que conduce el candidato a vicepresidente Agustín Rossi. Por su lado, Toniolli es un fiel representante del Movimiento Evita y Lewandowski no reconoce terminales nacionales pero tampoco se enfrenta o discute con ninguna de ellas. Es el candidato más “provincial” aunque se ha encargado seriamente de transitar a una distancia prudente del perottismo.

Enfrente, la senadora Carolina Losada y el diputado provincial Maximiliano Pullaro desarrollan una tensa campaña para ser candidatos a gobernador del llamado frente de frentes. Losada vinculó directamente a Pullaro -que fue ministro de Seguridad Miguel Lifschitz- con “lo más oscuro de la política” recordando audios de los que se desprenden “vínculos con el narcotráfico” y la “policía connivente” con el delito. Y anunció que “gane o pierda” no acompañará a Pullaro de cara a las elecciones generales de septiembre. Pullaro optó por no responder públicamente pero ahora es denunciado por financiar una fuerte campaña de desprestigio de Losada en redes sociales en la que se exacerba su desconocimiento del territorio que pretende gobernar (la periodista no vive en Rosario desde los 17 años y desarrolló toda su carrera en Buenos Aires); y en la que se la muestra también desconociendo las más elementales agendas de la política. Con todo, Losada consiguió que el Tribunal Electoral de la provincia le ordene a Google Argentina, bajar todos esos videos de origen desconocido.

En el fondo ambos reproducen la tensión de la interna nacional de Juntos por el Cambio. Sin ambages, Horacio Rodríguez Larreta apoya la candidatura de Pullaro y Patricia Bullrich hace lo propio con Losada. También el propio expresidente Mauricio Macri llegó en varias oportunidades a la provincia para mostrar su respaldo a la senadora radical, pero sin hablar del contrincante Pullaro. Sí, el presidente nacional del PRO Federico Angellini que completa la fórmula con Losada, llegó a pedirle “explicaciones públicas” a Rodríguez Larreta por su apoyo al ex ministro de Seguridad de Santa Fe.

La fuerte tensión entre estos dos candidatos pone afuera del ring a la precandidata a gobernadora por el socialismo, la exintendenta de Rosario Mónica Fein que ha catalogado como "circo mediático" a la compulsa entre Losada y Pullaro. A la ya difícil situación de crecer dentro de esa PASO, la socialita enfrenta un escenario impensado que por momentos le hace pensar que puede cosechar algo del enojo que produzca esta intensa pelea, pero por otros momentos piensa que la corre demasiado de la discusión.

En Rosario, para el cargo de intendente el actual jefe de la ciudad Pablo Javkin se anotó para la reelección. Tiene una interna no muy agitada y ha logrado hasta ahora despegarse bien del resto de los aspirantes que van en la PASO de Unidos para Cambiar Santa Fe. Por el contrario es el peronismo el que logró acordar una disputa interna ordenada e interesante al ensanchar sus posibilidades de base electoral en alianza con el partido Ciudad Futura que lleva como candidato a Juan Monteverde y mientras que el peronismo postula a Roberto Sukerman para el mismo cargo. El peronismo aspira así a volver a gobernar la ciudad después de 50 años. El socialismo, que administró Rosario por casi 30 años lleva a la contienda al hijo del fundador del PSP: Enrique Estévez Boero, actual diputado nacional.

Desde 2020, rige la ley de paridad de género para todos los cargos en los tres poderes del Estado. Este año se pondrá en práctica por primera vez. También se implementará el voto joven, que sumará 80 mil electores y unas 160 mil personas con discapacidad votarán en las próximas elecciones.