El equipo de Varela se impuso 1-0 en el Bajo Flores
Torneo Apertura: Defensa volvió a ganar de visitante ante Riestra
Después de 15 partidos, el Halcón pudo quedarse con los tres puntos fuera de su casa, con un golazo de Rubén Botta.
29 de enero de 2026 - 22:33
Botta le dio el triunfo a Defensa con un golazo.
(AGENCIA NA)
Liga Profesional de Fútbol
Torneo Apertura
Deportivo Riestra
Defensa y Justicia
