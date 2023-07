La recta final hacia las PASO en Santa Fe sigue marcada por la cruenta interna entre Carolina Losada y Maximiliano Pullaro que arrastra a Juntos por el Cambio. El auditor general de la Nación y precandidato a diputado por la lista de Horacio Rodríguez Larreta, Miguel Angel Pichetto expresó su temor por la escalada provincial al entender que está "cruzando límites complejos" que podrían afectar la consolidación del espacio de cara a las generales.

Días atrás, la senadora y precandidata a gobernadora dijo que no estaba dispuesta a trabajar con su rival interno para las generales posteriores a las PASO, por los supuestos vínculos del diputado con el narcotráfico, eje de la campaña de Losada. "Si vos crees que el otro es narco, ¿para qué estás en ese frente?”, respondió Pichetto. “¿Por qué no construiste un proyecto propio con un partido nuevo y una base política que te permita presentarte ante la sociedad sin ningún tipo de relación que te contamine?” Mientras tanto, Pullaro también respondió. "Hace dos años vino a mi oficina, me pidió que la acompañe", dijo y volvió a criticarla. "Ayudé a que ella pueda tener un triunfo, como corresponde dentro de Juntos por el Cambio, y ahora porque tenemos una disputa electoral cambió en seis meses lo que pensaba sobre mí. Creo que hay mucho oportunismo y digo algo: en política no vale todo, en una campaña no vale todo, como en la vida no vale todo".