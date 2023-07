El exconductor de La Peña de Morfi, Jey Mammon, reapareció ante las cámaras ni más ni menos que en los Premios Martín Fierro 2023. Se trata del primer gran evento masivo al que asiste luego de que en marzo fuera denunciado por presunto abuso sexual contra un menor de edad.



La presencia de Juan Martín Rago, el nombre real de Mammon, se dio en el contexto en el que el programa que encabezaba estaba nominado a mejor programa musical, donde compitió contra Puente Musical (El Nueve), Festival País y Unísono (TV Pública), y Pasión de Sábado (América). Las expectativas, más que por el ganador de la terna, estaban puesta sobre la presencia, o no, del conductor.

Mammon, solo en la mesa durante los Martín Fierro 2023

Finalmente, Jey Mammon asistió a la ceremonia, pero después de la entrega de la estatuilla por la que estaba nominado, y, rodeado de cámaras y periodistas que se le acercaron para hablar, se sentó en la mesa con sus excompañeros de La Peña de Morfi. Esto no duró mucho, ya que, tal como quedó registrado en fotografías y videos, quedó solo en la mesa, acompañado de un colaborador.

La denuncia contra Jey Mammon

Mammon fue denunciado públicamente en marzo de 2023 por Lucas Benvenuto, un joven de 30 años, que lo acusó por abuso sexual, delito que presuntamente habría ocurrido cuando él era menor de edad.

Según el joven, él y Mammon tuvieron una relación que duró un par de años, cuando el conductor tenía 32 y el denunciante 14.

La acusación judicial contra el conductor, realizada en 2020, detalla que ambos habían mantenido un vínculo en 2006. La causa se cerró en 2021, luego de que el juez de instrucción, Walter Candela, y el fiscal Patricio Lugones consideraran que la acción había prescripto por el tiempo transcurrido.

Por su lado, Jey Mammon decidió ir a la Justicia, donde llevó audios y chats con el objetivo de "limpiar el buen nombre", según indicó, y demostrar que el vínculo fue de mutuo consentimiento.

Según explicó, a casi tres meses de haber sido denunciado, hizo un cambio de estrategia legal y demandó por calumnias e injurias a Benvenuto.

Qué dijo Jey Mammon en los Martín Fierro

Por todo esto la presencia del conductor no pasó desapercibida. Esto mismo le preguntaron varios periodistas presentes en el lugar, a quienes les dijo: “Es una noche que tiene que ver con encontrarse con gente, va más allá de un programa o de un premio, de si gana o no gana La peña. Eso me parece secundario”.

Y añadió sobre sus compañeros de programa: “Con ellos vengo hablando. Lo que más extraño (de Jesica Cirio) es su perfume, que es muy rico. Y que no lo tengo, pero es muy caro. Estoy muy bien, esperando la comida”.