La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, afirmó este lunes que "resulta paradójico que en la misma oposición que en su momento rechazó la estatización de YPF y se opuso al aporte extraordinario a las grandes fortunas ahora dicen que el gasoducto era idea de ellos".

En concreto, se refiere a los dirigentes de Juntos por el Cambio que este domingo saliron a cuestionar en redes sociales la inauguración de Gasoducto Néstor Kirchner.

Uno de ellos fue Mauricio Macri: "El gobierno anuncia con bombos y platillos un gasoducto que llega tres años tarde y cuya demora le costó a la Argentina más de 5.000 millones de dólares”, escribió el expresidente en Twitter.

Macri se mostró molesto porque el gasoducto lleva el nombre de Néstor Kirchner (“Disculpen si no lo llamo por su nombre oficial”, señaló) y aseguró que en 2019 dejó “la financiación lista y el financiamiento preparado” para la obra, que luego -añadió - este gobierno "postergó" y finalmente pagó “más cara”.

En este sentido, la presidenta de la Cámara Baja calificó estas declaraciones como "muy hipócritas". "Lo de Macri es muy hipócrita, porque desde Twitter dijo algo que no es verdad: su falta de decisión política le costó a los argentinos más de 8 mil millones de dólares que el gasoducto no arrancara", recordó.

"Esta obra ya estaba proyectada en 2015, pero la falta de decisión hizo que se paralizara", añadió, en diálogo con AM750.

Y sostuvo: "El gasoducto es uno de los hitos más importantes de la historia democrática contemporánea y eso no es de un gobierno, es de todos los argentinos y argentinas que vamos a poder no solo garantizar el gas para las industrias en invierno, sino también seguir ampliando la conexión de gas por red a muchos hogares que hoy no tienen acceso", señaló.

Por esta razón, Moreau le expresó al líder del PRO que "por una vez hay que sacar las cosas del rencor, de la bronca".