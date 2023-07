Independiente, invicto como local en la era de Ricardo Zielinski, recibirá en Avellaneda este martes desde las 20 (TV: TNT Sports) al irregular Newell's Old Boys con el objetivo de sumar tres nuevos puntos que lo alejen de la lucha por el descenso en la tabla anual.







El Rojo marcha 23° con 25 puntos y viene de empatar con Gimnasia La Plata de visitante, condición en la que no pudo ganar desde la llegada del "Ruso" Zielinski.



De local, el equipo muestra otra cara y suma cuatro victorias en las últimas cinco presentaciones. Independiente no contará con Sergio Ortiz ni con Kevin López, quienes serán reemplazados por Braian Martínez y Matías Giménez.



De su lado, Newell's (14º con 30 unidades) llega de perder como visitante de Central Córdoba en Santiago del Estero.



El DT Gabriel Heinze no dispondrá del lateral derecho colombiano Jherson Mosquera, suspendido por cinco amonestaciones, ni con los lesionados Iván Gómez, Justo Giani y Ramiro Sordo.



Central busca volver a la victoria

Rosario Central, que viene de empatar sin goles como local con Estudiantes y hace cuatro partidos que no gana, recibirá desde las 19.45 (TV Pública) a Central Córdoba de Santiago del Estero, que viene en racha positiva, por la fecha 24 de la Liga Profesional.





El conjunto de Miguel Angel Russo, que marcha octavo en las posiciones con 36 puntos, contará a priori con todos los titulares que vienen de empatar contra el Pincha.



Por su parte, Central Córdoba, que viene de vencer 2-0 a Newell's como local y lleva cinco encuentros sin derrotas, está 16° con 29 unidades y buscará sumar para mejorar el promedio.



El director técnico del Ferroviario, Leonardo Madelón -ex jugador de San Lorenzo y Rosario Central- repetirá el sistema de cinco defensores, cuatro volantes y un delantero que le viene dando buenos resultados.



En tanto, los socios y socias de Central agotaron el viernes las más de 20 mil populares en menos de tres horas, motivo por el cual el club sólo vende plateas a socios y no socios en un Gigante de Arroyito que siempre luce colmado.



La fecha 24 se cierra en Tucumán

Atlético Tucumán y Gimnasia La Plata cerrarán la fecha 24 de la Liga Profesional desde las 21.30 (TV: ESPN Premium) en el estadio Monumental José Fierro.





Atlético Tucumán suma 27 puntos y en su última presentación consiguió un valioso triunfo ante Huracán como visitante, en el debut de la dupla Sergio Gómez y Favio Orsi.



Los reemplazantes de Lucas Pusineri ahora se presentarán en la capital tucumana, en donde el Decano suma tres victorias en fila.



Gimnasia tiene un punto más que su rival y buscará volver a la victoria luego de tres empates seguidos por el torneo local y una derrota por la Copa Sudamericana.



El Lobo platense sufre cada vez que sale del Bosque, ya que lleva seis partidos sin ganar y en este campeonato sólo pudo ganar dos veces de visitante.



El entrenador Sebastián "Chirola" Romero no podrá contar con Franco Torres, quien fue expulsado sobre el final en el empate ante Independiente.