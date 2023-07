El Tribunal Oral Criminal 25 de la ciudad de Buenos Aires condenó a prisión perpetua a los tres policías acusados por haber asesinado a Lucas González, el joven de 17 años que en noviembre de 2021 volvía a su casa con sus amigos después de un entrenamiento de fútbol.

Gabriel Isassi, Fabián López y Juan José Nieva fueron acusados de homicidio quíntuplemente agravado por los delitos de alevosía, odio racial, premeditado en concurso con dos o más personas, abuso de función y uso de arma de fuego



La sentencia es el resultado de cuatro meses de debate en los Tribunales de Comodoro Py por donde más de 50 testigos declararon en 18 jornadas. El 23 de agosto se leerán los fundamentos del fallo.

La audiencia se realizó en el auditorio AMIA y fue presidida por los miembros del tribunal, Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, luego de que los imputados hicieron uso de su derecho a expresar sus últimas palabras.

Afuera de los tribunales se congregó un importante grupo de personas que fue a acompañar a Cintia López, madre de Lucas, y Héctor "Peca" González, el padre.

Antes del fallo, Cintia López había expresado su deseo: que los asesinos "no salgan nunca de la cárcel". "Si hasta el momento no hubo arrepentimiento, creo que hoy no va a haber. De mi parte, no los voy a perdonar, que los perdone Dios".

El papá de Lucas dijo estar convencido que en este caso hubo un componente de “odio racial”. “Estigmatizaron, lo discriminaron, los vieron dos veces porque eran morochos. Salen de una villa, de la 21-24 de un barrio carenciado como es el de Barracas, salieron de entrenar. Lo vieron, lo eligieron, lo esperaron, me lo acribillaron, me lo torturaron y me lo quemaron con cigarrillo”, dijo.

