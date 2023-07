Los ministros y funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires salieron en bloque a responder las declaraciones de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, que había cuestionado a Axel Kicillof al señalar que “los fracasos de su gestión en educación, seguridad y salud demuestran una vez más que el modelo kirchnerista está agotado".

"Lamento que a la exgobernadora lo único que le quede en el vínculo con las y los bonaerenses sea seguir mintiéndoles", apuntó el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, en un mensaje publicado en las redes sociales. "Parece no haberle bastado el daño que le hicieron a la provincia durante los cuatro años que fueron gestión. No supieron gestionar y rompieron el sistema", agregó el titular de una de las áreas apuntada por la actual diputada por la Ciudad de Buenos Aires.

Recogiendo el guante, Kreplak aseguró que al asumir la gestión, en 2019, encontraron "obras abandonadas, ambulancias arrumbadas en depósitos, vacunas vencidas, equipamiento insuficiente, falta de profesionales en los hospitales, una deuda impagable en IOMA y en el Ministerio y encima castigaron a las y los trabajadores con una pérdida salarial del 28%".

"Como todo lo del PRO, el sistema de emergencias implementado fue una farsa y sin criterio sanitario. Sin financiamiento. Se hizo una deuda impagable para los municipios. Las guardias fueron las únicas obras que intentaron hacer, pero estaban casi todas sin terminar y sin pagar", afirmó el funcionario.

En esa línea, precisó que ya se entregaron "165 ambulancias y seguimos". "Inauguramos 145 CAPS y seguimos. Realizamos obras en 87 hospitales y triplicamos las camas de terapia intensiva. Recibimos un sistema con 56 mil personas de los cuales 15.600 eran médicos y hoy tenemos 80 mil trabajadores con 17.000 médicos", agregó.

"Además de mentirosa, habla de cosas que no sabe como la mortalidad infantil. Antes de su gestión entre 11/15 descendió 1,9. En su gobierno 0,8. Solamente en los primeros años de Kicillof bajó 1,2 llegando al récord de 7,9", subrayó.

Por su lado, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, se refirió a la gestión educativa de Kicillof y aseveró: "Como morenense no olvido el crimen social sucedido por desidia de Vidal cuando gobernó la provincia, que terminó en la explosión evitable de la Escuela N°49 de Moreno, que se cobró las vidas de nuestros queridos Sandra y Rubén, del cual el próximo 2 de agosto se cumplen cinco años".

En esa misma línea Alberto Sileoni se propuso “enumerar sólo algunos datos que quizás sirvan para la comparación y para mostrar nuestras diferencias”. “En su gestión, el salario docente bajó alrededor del 20 %”, arrancó diciendo el Director General de Escuelas justo al día siguiente que los docentes firmaran un acuerdo paritario que elevará la suba acumulada en los primeros nueve meses del 2023 al 85 por ciento.

“Prometieron más pero construyeron 65 edificios escolares nuevos, mientras que nosotros en 3 años y medio (y con pandemia mediante) estaremos inaugurando en estas horas, el edificio número 171”, continuó Sileoni.

La titular del Instituto Cultural de la Provincia, Florencia Saintout también cruzo a Vidal y apunto a sus silencios. “La exgobernadora no habla de Cultura porque no le conviene”, dijo, y apuntó que en los cuatro años que duró la gestión Cambiemos, “toda el área fue abandonada, cerrando teatros y salas, descuidando el patrimonio y destratando a lxs trabajadorxs”. “Dejaron tierra arrasada pero no se arrepienten: dicen que van a hacer lo mismo.”

La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, también salió le respondió a la exgobernadora y afirmó que “el pueblo bonaerense fue contundente en el año 2019 al valorar la gestión de Vidal: la reprobó, por eso no volvió a elegirla, al igual que a Macri en Nación”.

“Cerraste 37 escuelas, hiciste 65. Con pandemia, Kicillof ya hizo 168, inversión histórica, por eso no hay paros”, señaló y agregó: “En políticas de género desjerarquizaron el área, precarizaron al personal, dejaban a los municipios en soledad para atender la violencia de género. Ahora por el contrario apoyamos económica y técnicamente. Creando programas para abordar integralmente la problemática”, describió la ministra.

El jefe de asesores, Carlos Bianco, también cruzó a la diputada y se preguntó: "¿Esta es la gobernadora que dijo que no había que crear más universidades porque los pobres no llegan? Bueno, ayer con Kicillof en el marco de "Puentes" inauguramos el centro universitario número 13 de nuestra gestión y se están construyendo 22 más".