Javier Milei está cotejado por un equipo femenino variopinto de candidatas, bajo el paraguas de la integridad moral y el desbaratamiento de la casta, casi todas vienen de un derrotero cambiemista o libertario que las hizo aterrizar en la arena de La Libertad Avanza, un partido que viene ocupando un tercer tercio debilitado.

Con la gimnasia de la selfie bien aceitada, muchas de ellas tuvieron el primer acercamiento a Milei en relación directa a su imagen. El brushing, la adicción al autorretrato, los filtros que las hacen blancas y brillantes son algunas de las reglas del cómo ser una “It Girl” (mujeres que siguen las últimas tendencias y seducen a los que las rodean). Ellas no gritan ni se enojan, son mujeres de familia, de marcas de ropa y de gimnasio que están en política no para domar al león sino para cuidarle la espalda y la melena.

En la provincia de Buenos Aires el trío compuesto por Carolina Píparo, Juliana Santillán y Marcela Pagano despliegan perfiles altos en las redes sociales y en los medios de comunicación, siguen a rajatabla la fórmula de mezclar su imagen de chicas lindas con el programa ultra conservador que va desde la dolarización, el endurecimiento de las penas y ese esfuerzo por lograr generar alrededor del líder libertario una suerte de mística que cada vez le queda más grande.

Las bonaerenses

Juliana Santilán y Javier Milei se conocieron en 2018 en la televisión. Mientras a Javier le colocaban un micrófono, ella se acercó y le dijo: “Escuchame, yo te admiro y quiero que te luzcas como docente universitario”. Hoy está sexta en la lista de diputadxs en la provincia de Buenos Aires, es referente en Mar del Plata y una de las armadoras con pasado en Juntos por al Cambio. Muy afianzada en la idea de que no vuelva el kirchnerismo, organizó el acto en Mar del Plata en enero de 2022 en donde Javier Milei rifó su dieta como diputado nacional, desde ese momento se consolidó como una gran armadora en la provincia en la candidatura de otro de los ángeles de Milei: Carolina Píparo.

Víctima de una salidera bancaria en 2010, Carolina Píparo se afilió a Juntos por el Cambio y en 2017 asumió como diputada de la Provincia de Buenos Aires. Con la bandera de la lucha contra la inseguridad se metió en política con el horizonte bien claro: mayores medidas contra la inseguridad y endurecimiento de las penas

En 2019 asumió la Secretaría de Asistencia a las Víctimas y Políticas de Género, la oficina creada entonces por el intendente de La Plata, Julio Garro. En 2021 se alejó de Cambiemos, tuvo un paso fugaz por las filas de Jose Luis Espert y hoy es la actual candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por Libertad Avanza luego de que el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos se diera de baja en la boleta de Milei.

El tándem femeino de la provincia se termina de armar con la periodista Marcela Pagano, quien ocupa el segundo puesto en la lista de candidatos para la legislatura. Una convencida de llegar al Congreso para dolarizar la economía, a diferencia del resto de las precandidatas ella viene a incursionar en la política desde su labor como periodista especialista en temas económicos, por eso junto a Diana Mondino traccionan la campaña con la propuesta de Emilio Ocampo, autor de “Dolarización, una solución para la Argentina”. Ocampo es el economista que eligió Milei para presentar un plan económico que tiene como base la dolarización como una reversión de las políticas de los noventa impulsadas por Carlos Menem.

La sonrisa perfecta

Lilia Lemoine es la actual maquilladora y fotógrafa de Milei. Le cuida la imagen a capa y espada, el look de despeinado rebeldón tiene su artífice. Lilia fue precandidata a diputada nacional por el Frente Despertar de Jose Luis Espert en 2019, en ese momento se dedicaba de lleno al cosplay. Milei la sumó a su equipo de trabajo: “Como hago trajes y creo personajes, le propuse convertirse en un superhéroe y le encantó”. Ella es la que propuso crear al “General Ancap (anarcocapitalista), un superhéroe que encarna Milei y que dice que viene de Liberland.

Lilia no sólo realizó tareas de asesoramiento de imagen, fue también protagonista de una clase sobre militancia digital en la que instruía a les asistentes para “desmoralizar a las personas” sin que las cuentas fueran suspendidas. De su clase magistral se viralizó un segmento en el que decía: “¿Está permitido llamar tanque australiano de medialunas a Ofelia Fernandez? Si esta permitido” reponía.

En 2023, integra la boleta para el parlamento de la Ciudad de Buenos Aires. En su IG se define como influencer y como “it girl”: la cualidad que poseen algunas mujeres que atrae a los demás por su fuerza magnética. Son chicas con un “estilo” que no solo está basado en la vestimenta sino también la comida sana, el ejercicio, los tratamientos de belleza y blanqueamientos dentales.

Un estudio realizado por la revista Scientific Reports publicado hace algunas semanas afirmó que las mujeres derecha sonrien mas que las de izquierda. Luego de que se ingresaran 3.200 fotografías de candidatas a las elecciones municipales del 2017 en Dinarmarca. El sistema de Inteligencia Artificial Face API de Microsoft Azure logró detectar a través del rostro de las personas hacia qué corriente política se inclinaban. El análisis descubrió que el 80 % de los rostros mostraban una expresión feliz, mientras que el 19 % se leía como neutral: “Los rostros felices tenían más probabilidades de ser representantes de partidos de derechas", dijeron. Las sonrisas son uno de los puntos clavespara ser una It Girl.

La venta de candidaturas

Liliana Salinas, precandidata a primera diputada por la provincia de Entre Ríos, salió a defender a Javier Milei esta semana después de que se filtró un audio en donde se escuchaba su voz pidiéndole a un interlocutor “aportes de campaña”. Esto sucedió después de una serie de denuncias que hizo Juan Carlos Blumberg que posteriormente se alejó del espacio y acusó a Milei, a su hermana Karina, a Carlos Kikuchi -ex asesor de Cavallo- y a Sebastián Pareja de hacer negocios con las candidaturas. Esta historia tiene cola, a principios de este año la legisladora porteña Rebeca Fleitas, ex aliada de Milei y Mila Zubrigeen, ex militante de Libertad Avanza, ratificaron frente al fiscal federal Ramiro González las acusaciones en relación a la causa por supuesta venta de cargos del partido de Javier Milei.

Salinas es presidenta del Partido Conservador Popular (PCP) en Entre Ríos, se sumaron al espacio de Milei el año pasado y hoy presentan al candidato a gobernador Sebastián Etchevehere. En el audio de Salinas se menciona a Julio Serna, mano derecha de Kikuchi. Serna se reunió por primera vez con Milei en marzo del año pasado y en esa reunión también estaba una de las jugadoras imprescindibles de Milei, su hermana Karina.

Así la cuadrilla femenina cubre varios de los frentes de la campaña libertaria, con la sonrisa como condición para salir en la foto, detrás de las selfies el objetivo sigue siendo inflar al candidato presidencial y convertirlo en superhéroe como lo hacían con Charlie los ángeles en los 70.